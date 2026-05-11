  4. СРНА: «Мы вернули золотые медали туда, где им и положено быть»
11 мая 2026, 18:10
У «Шахтера» был тяжелый сезон

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал досрочную победу дончан в чемпионате Украины.

Накануне «горняки» разгромили «Полтаву» (4:0) в 27-м туре УПЛ, обеспечив себе первое место в турнирной таблице. Срна отметил, что этот сезон был для команды чрезвычайно сложным, поэтому победу в УПЛ он считает более чем заслуженной.

«Рекордное количество игр, путевки – мы все уже в красной зоне. Мы все уже устали, долго не видели семьи. Конечно, сегодня такие эмоции, то, что мы сделали за последние 10 месяцев – нам все вернулось. Мы вернули золотые медали и кубок туда, где он должен быть», – заявил функционер.

Срна поблагодарил за победу тренерский штаб «Шахтера» и лично главного тренера Арди Турана, а также футболистов и весь персонал клуба. Для дончан это чемпионство стало 16-м.

Дарио Срна Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Шахтер Донецк
Взагалі то медалі не повертають - кожен рік нові. Це кубок можна повернути, але не цього року.
когда ждать кубок и концерт в честь чемпионства сезона 25-26 на Донбасс-Арене ? 
вкрали їх у нас - бідних та нікчемних динамівців(
Сырун неадекват!!!
На Донбас?!!
