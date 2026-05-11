СРНА: «Мы вернули золотые медали туда, где им и положено быть»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал досрочную победу дончан в чемпионате Украины.

Накануне «горняки» разгромили «Полтаву» (4:0) в 27-м туре УПЛ, обеспечив себе первое место в турнирной таблице. Срна отметил, что этот сезон был для команды чрезвычайно сложным, поэтому победу в УПЛ он считает более чем заслуженной.

«Рекордное количество игр, путевки – мы все уже в красной зоне. Мы все уже устали, долго не видели семьи. Конечно, сегодня такие эмоции, то, что мы сделали за последние 10 месяцев – нам все вернулось. Мы вернули золотые медали и кубок туда, где он должен быть», – заявил функционер.

Срна поблагодарил за победу тренерский штаб «Шахтера» и лично главного тренера Арди Турана, а также футболистов и весь персонал клуба. Для дончан это чемпионство стало 16-м.