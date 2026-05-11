Украина. Премьер лига11 мая 2026, 18:31 | Обновлено 11 мая 2026, 18:51
Лидер Шахтера назвал самого важного человека команды в сезоне
Бондарь доволен работой с Тураном
Ведущий защитник Шахтера Валерий Бондарь доволен тем, как сложился первый сезон с тренером Ардой Тураном.
«Именно Туран привел нас к чемпионству, он сделал чемпионами. Все получали свой шанс на поле. Арда – молодой и амбициозный тренер. Я вижу, что мы при нем прогрессируем».
«Это победа для каждого болельщика нашей команды», – сказал Бондарь.
Команда стала чемпионом УПЛ, вышла в полуфинал Лиги конференций и гарантировала себе основной этап Лиги чемпионов нового сезона.
Только хейтеры, которые пытались насмехаться с назначения "неопытного" Турана, - ныне раздосадованы!😜