Лидер Шахтера назвал самого важного человека команды в сезоне

Ведущий защитник Шахтера Валерий Бондарь доволен тем, как сложился первый сезон с тренером Ардой Тураном.

«Именно Туран привел нас к чемпионству, он сделал чемпионами. Все получали свой шанс на поле. Арда – молодой и амбициозный тренер. Я вижу, что мы при нем прогрессируем».

«Это победа для каждого болельщика нашей команды», – сказал Бондарь.

Команда стала чемпионом УПЛ, вышла в полуфинал Лиги конференций и гарантировала себе основной этап Лиги чемпионов нового сезона.