Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Шахтера назвал самого важного человека команды в сезоне
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 18:31 | Обновлено 11 мая 2026, 18:51
909
1

Лидер Шахтера назвал самого важного человека команды в сезоне

Бондарь доволен работой с Тураном

11 мая 2026, 18:31 | Обновлено 11 мая 2026, 18:51
909
1 Comments
Лидер Шахтера назвал самого важного человека команды в сезоне
ФК Шахтер. Арда Туран

Ведущий защитник Шахтера Валерий Бондарь доволен тем, как сложился первый сезон с тренером Ардой Тураном.

«Именно Туран привел нас к чемпионству, он сделал чемпионами. Все получали свой шанс на поле. Арда – молодой и амбициозный тренер. Я вижу, что мы при нем прогрессируем».

«Это победа для каждого болельщика нашей команды», – сказал Бондарь.

Команда стала чемпионом УПЛ, вышла в полуфинал Лиги конференций и гарантировала себе основной этап Лиги чемпионов нового сезона.

По теме:
Раскрыты трансферные планы Шахтера: важное решение клуба на лето
«Если бы не они, клуба бы не было». В Шахтере выступили с прямым заявлением
Воспитанник Динамо перейдет в состав чемпиона Первой лиги
Валерий Бондарь Арда Туран Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 11 мая 2026, 02:41 4
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом

Митрофанов решил повесить перчатки на гвоздь

ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Хоккей | 11 мая 2026, 07:55 23
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира

Казахстан и Украина вышли в элиту, Япония вылетела

ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива уволила Дулуба
Футбол | 11.05.2026, 17:01
ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива уволила Дулуба
ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива уволила Дулуба
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Бокс | 11.05.2026, 08:09
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Футбол | 11.05.2026, 11:27
Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игроки довольны, весь Донецк доволен, все болельщики Шахтёра довольны, Президент наш доволен.🧡🖤😇
Только хейтеры, которые пытались насмехаться с назначения "неопытного" Турана, - ныне раздосадованы!😜
Ответить
0
Популярные новости
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 3
Футбол
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
10.05.2026, 09:22 4
Бокс
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
10.05.2026, 10:29
MMA
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 11
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
10.05.2026, 14:23 3
Теннис
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 103
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем