Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме

На грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) определена половина пар 1/4 финала по итогам матчей четвертого раунда в верхней части сетки.

Последней четвертьфиналисткой в верхней части сетки, к сожалению, стала «нейтралка» Мирра Андреева – выбить ее не сумела Элизе Мертенс.

В четвертьфинале против Мирры сыграет четвертая ракетка мира Коко Гауфф, которая оформила камбек против Ивы Йович, отыграв один матчбол.

В еще одном матче 1/4 финала сойдутся Сорана Кырстя и Алена Остапенко. Представительница Румынии оказалась сильнее Линды Носковой, а латвийка наказала россиянку Анну Калинскую.

11 мая в Риме также состоятся встречи четвертого круга в нижней части сетки. В частности, свой поединок против Николы Бартунковой уже начала украинка Элина Свитолина.

WTA 1000 Рим. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Сорана Кырстя [26] – Линда Носкова [13] – 6:2, 6:4

Анна Калинская [22] – Алена Остапенко – 1:6, 2:6

Коко Гауфф [3] – Ива Йович [16] – 5:7, 7:5, 6:2

Элизе Мертенс [21] – Мирра Андреева [8] – 3:6, 3:6

WTA 1000 Рим. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Сорана Кырстя [26] – Алена Остапенко

Коко Гауфф [3] – Мирра Андреева [8]