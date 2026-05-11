Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Последней четвертьфиналисткой в верхней части сетки, к сожалению, стала Андреева
На грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) определена половина пар 1/4 финала по итогам матчей четвертого раунда в верхней части сетки.
Последней четвертьфиналисткой в верхней части сетки, к сожалению, стала «нейтралка» Мирра Андреева – выбить ее не сумела Элизе Мертенс.
В четвертьфинале против Мирры сыграет четвертая ракетка мира Коко Гауфф, которая оформила камбек против Ивы Йович, отыграв один матчбол.
В еще одном матче 1/4 финала сойдутся Сорана Кырстя и Алена Остапенко. Представительница Румынии оказалась сильнее Линды Носковой, а латвийка наказала россиянку Анну Калинскую.
11 мая в Риме также состоятся встречи четвертого круга в нижней части сетки. В частности, свой поединок против Николы Бартунковой уже начала украинка Элина Свитолина.
WTA 1000 Рим. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Сорана Кырстя [26] – Линда Носкова [13] – 6:2, 6:4
Анна Калинская [22] – Алена Остапенко – 1:6, 2:6
Коко Гауфф [3] – Ива Йович [16] – 5:7, 7:5, 6:2
Элизе Мертенс [21] – Мирра Андреева [8] – 3:6, 3:6
WTA 1000 Рим. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Сорана Кырстя [26] – Алена Остапенко
Коко Гауфф [3] – Мирра Андреева [8]
