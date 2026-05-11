Барселона подписала контракт со звездным тренером

«Барселона» подписала с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.

Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон. Активировать ее можно будет по итогам выступлений каталонцев.

Флик возглавил «Барселону» в 2024 году. Под его руководством команда дважды выиграла Ла Лигу, один раз Кубок и дважды — Суперкубок Испании.