  Барселона подписала контракт со звездным тренером
11 мая 2026, 15:54 | Обновлено 11 мая 2026, 16:35
Барселона подписала контракт со звездным тренером

Флик останется у руля блаугранас еще как минимум на два сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

«Барселона» подписала с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.

Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон. Активировать ее можно будет по итогам выступлений каталонцев.

Флик возглавил «Барселону» в 2024 году. Под его руководством команда дважды выиграла Ла Лигу, один раз Кубок и дважды — Суперкубок Испании.

Андрей Плыгун Источник: Mundo Deportivo
