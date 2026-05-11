Испания11 мая 2026, 15:54 | Обновлено 11 мая 2026, 16:35
Барселона подписала контракт со звездным тренером
Флик останется у руля блаугранас еще как минимум на два сезона
«Барселона» подписала с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.
Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон. Активировать ее можно будет по итогам выступлений каталонцев.
Флик возглавил «Барселону» в 2024 году. Под его руководством команда дважды выиграла Ла Лигу, один раз Кубок и дважды — Суперкубок Испании.
