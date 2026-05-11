Барселона смирилась. Левандовски летом покинет клуб

37-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски летом, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщает журналист Marca Маттео Моретто, окончательное решение еще не принято, но шансы на то, что форвард останется в Каталонии, минимальны.

«Все признаки указывают на его уход, и клуб уже начал готовиться к будущему без него», — заявил он.

Левандовски перешел в «Барселону» в 2022 году за 45 млн евро из «Баварии». В текущем сезоне он забил 18 голов и сделал четыре голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах. Его контракт истекает 30 июня.