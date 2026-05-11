Левандовски повторил рекорд топ-5 лиг по количеству полученных чемпионств
Вспомним игроков с наибольшим количеством выигранных трофеев в сильнейших чемпионатах
Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски в тринадцатый раз стал чемпионом в топ-5 европейских чемпионатах.
Произошло это после победы каталонцев над Реалом, позволившей блаугранас стать чемпионами Ла Лиги.
13 чемпионских титулов Левандовски стали повторением рекорда топ-5 лиг, принадлежащего Райану Гиггзу, Томасу Мюллеру, Кингсли Коману и Мануэлю Нойеру.
Игроки с самым большим количеством чемпионств в топ-5 лигах
- 13 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 13 – Томас Мюллер (Германия)
- 13 – Кингсли Коман (Франция)
- 13 – Мануэль Нойер (Германия)
- 13 – Роберт Левандовски (Польша)
- 12 – Давид Алаба (Австрия)
- 12 – Пако Хенто (Испания)
- 12 – Лионель Месси (Аргентина)
- 11 – Тиаго Алькантара (Испания)
- 11 – Арьен Роббен (Нидерланды)
- 11 – Пол Скоулз (Англия)
- 11 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
13 чемпионств Роберта Левандовски в топ-5 европейских чемпионатах
- 8 – Бавария в Бундеслиге
- 3 – Барселона в Ла Лиге
- 2 – Боруссия Дортмунд в Бундеслиге
