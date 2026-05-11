Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски повторил рекорд топ-5 лиг по количеству полученных чемпионств
Испания
11 мая 2026, 10:36 | Обновлено 11 мая 2026, 10:38
391
0

Левандовски повторил рекорд топ-5 лиг по количеству полученных чемпионств

Вспомним игроков с наибольшим количеством выигранных трофеев в сильнейших чемпионатах

11 мая 2026, 10:36 | Обновлено 11 мая 2026, 10:38
391
0
Левандовски повторил рекорд топ-5 лиг по количеству полученных чемпионств
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски в тринадцатый раз стал чемпионом в топ-5 европейских чемпионатах.

Произошло это после победы каталонцев над Реалом, позволившей блаугранас стать чемпионами Ла Лиги.

13 чемпионских титулов Левандовски стали повторением рекорда топ-5 лиг, принадлежащего Райану Гиггзу, Томасу Мюллеру, Кингсли Коману и Мануэлю Нойеру.

Игроки с самым большим количеством чемпионств в топ-5 лигах

  • 13 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 13 – Томас Мюллер (Германия)
  • 13 – Кингсли Коман (Франция)
  • 13 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 13 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 12 – Давид Алаба (Австрия)
  • 12 – Пако Хенто (Испания)
  • 12 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 11 – Тиаго Алькантара (Испания)
  • 11 – Арьен Роббен (Нидерланды)
  • 11 – Пол Скоулз (Англия)
  • 11 – Джанлуиджи Буффон (Италия)

13 чемпионств Роберта Левандовски в топ-5 европейских чемпионатах

  • 8 – Бавария в Бундеслиге
  • 3 – Барселона в Ла Лиге
  • 2 – Боруссия Дортмунд в Бундеслиге
По теме:
29 для Барселоны. Все чемпионы в истории Ла Лиги
Игрок Барселоны установил уникальный рекорд топ-5 лиг
В Испании назвали футболиста, из-за которого Реал проиграл Барселоне
статистика чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Боруссия Дортмунд Райан Гиггз Томас Мюллер Кингсли Коман Мануэль Нойер
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Бокс | 11 мая 2026, 08:09 2
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена

Украинец стремится к трилогии с Тайсоном

АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Футбол | 10 мая 2026, 21:34 92
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов

Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК

Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Бокс | 11.05.2026, 07:46
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Полесье может приобрести игрока Динамо, который не входит в планы Костюка
Футбол | 11.05.2026, 08:51
Полесье может приобрести игрока Динамо, который не входит в планы Костюка
Полесье может приобрести игрока Динамо, который не входит в планы Костюка
ЧМ по хоккею. Путь сборной Украины в 20 лет: из элиты в элиту
Хоккей | 11.05.2026, 06:05
ЧМ по хоккею. Путь сборной Украины в 20 лет: из элиты в элиту
ЧМ по хоккею. Путь сборной Украины в 20 лет: из элиты в элиту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 4
Бокс
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 1
Футбол
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 45
Футбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 20
Футбол
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
10.05.2026, 09:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем