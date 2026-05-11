Левандовски повторил рекорд топ-5 лиг по количеству полученных чемпионств

Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски в тринадцатый раз стал чемпионом в топ-5 европейских чемпионатах.

Произошло это после победы каталонцев над Реалом, позволившей блаугранас стать чемпионами Ла Лиги.

13 чемпионских титулов Левандовски стали повторением рекорда топ-5 лиг, принадлежащего Райану Гиггзу, Томасу Мюллеру, Кингсли Коману и Мануэлю Нойеру.

Игроки с самым большим количеством чемпионств в топ-5 лигах

13 – Райан Гиггз (Уэльс)

13 – Томас Мюллер (Германия)

13 – Кингсли Коман (Франция)

13 – Мануэль Нойер (Германия)

13 – Роберт Левандовски (Польша)

12 – Давид Алаба (Австрия)

12 – Пако Хенто (Испания)

12 – Лионель Месси (Аргентина)

11 – Тиаго Алькантара (Испания)

11 – Арьен Роббен (Нидерланды)

11 – Пол Скоулз (Англия)

11 – Джанлуиджи Буффон (Италия)

13 чемпионств Роберта Левандовски в топ-5 европейских чемпионатах

8 – Бавария в Бундеслиге

3 – Барселона в Ла Лиге

2 – Боруссия Дортмунд в Бундеслиге