Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Барселоны: «Эль-Класико, которое войдет в историю. Такого не было»
Испания
11 мая 2026, 13:44 | Обновлено 11 мая 2026, 13:48
349
0

Капитан Барселоны: «Эль-Класико, которое войдет в историю. Такого не было»

Педри прокомментировал важную победу над «Реалом»

11 мая 2026, 13:44 | Обновлено 11 мая 2026, 13:48
349
0
Капитан Барселоны: «Эль-Класико, которое войдет в историю. Такого не было»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Капитан «Барселоны» Педри поделился эмоциями от победы над мадридским «Реалом» в 35-м туре Ла Лиги (2:0), которая принесла каталонцам чемпионский титул в Испании.

«Это невероятное чувство, мы хотели выиграть именно здесь и именно так – в Эль-Класико, которое войдет в историю. Такое почти не случается. Очень приятно праздновать это вместе с семьей, друзьями и болельщиками, ведь такие моменты бывают не каждый день.

Флик? Я бы и сам хотел поддерживать его там наверху. Мы хотели сделать это для него, за всё, что он нам дал, а также из-за утраты, которую он пережил. Эта победа посвящается небесам – памяти его отца.

Мы провели отличный матч, доминировали, позволили сопернику создать совсем немного моментов и очень рады второму подряд титулу», – сказал Педри.

В этом сезоне полузащитник отыграл 41 поединок за «Барселону», в которых оформил два гола и 11 ассистов.

По теме:
У Испании проблемы. Талант получил травму за месяц до ЧМ-2026
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Мбаппе может покинуть Реал и перебраться в АПЛ. Игрок определился с будущим
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Педри
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11 мая 2026, 09:54 4
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму

Каталонцы проявляют интерес к Элиасу

Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Футбол | 11 мая 2026, 10:33 7
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев

Тренер не хочет покидать столицу

Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Футбол | 10.05.2026, 19:25
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 11.05.2026, 07:17
Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ
Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футбол | 10.05.2026, 13:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 45
Футбол
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 5
Бокс
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46
Бокс
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 1
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 1
Футбол
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
10.05.2026, 01:32
Бокс
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
10.05.2026, 09:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем