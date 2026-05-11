Капитан Барселоны: «Эль-Класико, которое войдет в историю. Такого не было»

Капитан «Барселоны» Педри поделился эмоциями от победы над мадридским «Реалом» в 35-м туре Ла Лиги (2:0), которая принесла каталонцам чемпионский титул в Испании.

«Это невероятное чувство, мы хотели выиграть именно здесь и именно так – в Эль-Класико, которое войдет в историю. Такое почти не случается. Очень приятно праздновать это вместе с семьей, друзьями и болельщиками, ведь такие моменты бывают не каждый день.

Флик? Я бы и сам хотел поддерживать его там наверху. Мы хотели сделать это для него, за всё, что он нам дал, а также из-за утраты, которую он пережил. Эта победа посвящается небесам – памяти его отца.

Мы провели отличный матч, доминировали, позволили сопернику создать совсем немного моментов и очень рады второму подряд титулу», – сказал Педри.

В этом сезоне полузащитник отыграл 41 поединок за «Барселону», в которых оформил два гола и 11 ассистов.