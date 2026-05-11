  4. 29 для Барселоны. Все чемпионы в истории Ла Лиги
Испания
11 мая 2026, 10:56
29 для Барселоны. Все чемпионы в истории Ла Лиги

Вспомним, в каком сезоне каждая команда чемпионата Испании становилась чемпионом

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона в 29-й раз стала чемпионом испанской Ла Лиги.

Как уже сообщалось ранее, теперь каталонцы отстают от Реала (36) на 7 чемпионств.

Вспомним всех победителей чемпионата Испании и сезон, в котором они последний раз выигрывали трофей.

Все чемпионы испанской Ла Лиги

  • 36 – Реал (2023/24)
  • 29 – Барселона (2025/26)
  • 11 – Атлетико (2020/21)
  • 8 – Атлетик (1983/84)
  • 6 – Валенсия (2003/04)
  • 2 – Реал Сосьедад (1981/82)
  • 1 – Депортиво (1999/00)
  • 1 – Севилья (1945/46)
  • 1 – Бетис (1934/35)

В скобках – сезон последнего чемпионства

