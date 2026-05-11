29 для Барселоны. Все чемпионы в истории Ла Лиги
Вспомним, в каком сезоне каждая команда чемпионата Испании становилась чемпионом
Барселона в 29-й раз стала чемпионом испанской Ла Лиги.
Как уже сообщалось ранее, теперь каталонцы отстают от Реала (36) на 7 чемпионств.
Вспомним всех победителей чемпионата Испании и сезон, в котором они последний раз выигрывали трофей.
Все чемпионы испанской Ла Лиги
- 36 – Реал (2023/24)
- 29 – Барселона (2025/26)
- 11 – Атлетико (2020/21)
- 8 – Атлетик (1983/84)
- 6 – Валенсия (2003/04)
- 2 – Реал Сосьедад (1981/82)
- 1 – Депортиво (1999/00)
- 1 – Севилья (1945/46)
- 1 – Бетис (1934/35)
В скобках – сезон последнего чемпионства
