29 для Барселоны. Все чемпионы в истории Ла Лиги

Барселона в 29-й раз стала чемпионом испанской Ла Лиги.

Как уже сообщалось ранее, теперь каталонцы отстают от Реала (36) на 7 чемпионств.

Вспомним всех победителей чемпионата Испании и сезон, в котором они последний раз выигрывали трофей.

Все чемпионы испанской Ла Лиги

36 – Реал (2023/24)

29 – Барселона (2025/26)

11 – Атлетико (2020/21)

8 – Атлетик (1983/84)

6 – Валенсия (2003/04)

2 – Реал Сосьедад (1981/82)

1 – Депортиво (1999/00)

1 – Севилья (1945/46)

1 – Бетис (1934/35)

В скобках – сезон последнего чемпионства