  4. «Он хорошо справился». Энрике высказался о вратарской позиции ПСЖ
11 мая 2026, 14:36 | Обновлено 11 мая 2026, 15:29
Коуч парижской команды прокомментировал травму Люки Шевалье

Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с вратарской позицией после победы над «Брестом» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции:

– Марин вышел в стартовом составе в воротах. Это из-за ротации или потому, что у Сафонова были проблемы?

– Нет, никаких проблем нет. Лучший способ быть готовым – это играть. Он хорошо справился, действовал мужественно.

– Шевалье выбыл до конца сезона?

– Я не знаю. Его состояние улучшается, но не знаю, вернется ли он до конца сезона.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 32 23 4 5 71 - 27 13.05.26 22:00 Ланс - ПСЖ10.05.26 ПСЖ 1:0 Брест02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион 73
2 Ланс 32 21 4 7 62 - 33 13.05.26 22:00 Ланс - ПСЖ08.05.26 Ланс 1:0 Нант02.05.26 Ницца 1:1 Ланс24.04.26 Брест 3:3 Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс 67
3 Лилль 33 18 7 8 52 - 35 17.05.26 22:00 Лилль - Осер10.05.26 Монако 0:1 Лилль03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль 61
4 Лион 33 18 6 9 53 - 36 17.05.26 22:00 Лион - Ланс10.05.26 Тулуза 2:1 Лион03.05.26 Лион 4:2 Ренн25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян 60
5 Ренн 33 17 8 8 58 - 47 17.05.26 22:00 Марсель - Ренн10.05.26 Ренн 2:1 ФК Париж03.05.26 Лион 4:2 Ренн26.04.26 Ренн 2:1 Нант19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже 59
6 Марсель 33 17 5 11 60 - 44 17.05.26 22:00 Марсель - Ренн10.05.26 Гавр 0:1 Марсель02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец 56
7 Монако 33 16 6 11 56 - 49 17.05.26 22:00 Страсбург - Монако10.05.26 Монако 0:1 Лилль02.05.26 Мец 1:2 Монако25.04.26 Тулуза 2:2 Монако19.04.26 Монако 2:2 Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако 54
8 Страсбург 32 13 8 11 51 - 42 13.05.26 20:00 Брест - Страсбург10.05.26 Анже 1:1 Страсбург03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца 47
9 Лорьян 33 11 12 10 48 - 49 17.05.26 22:00 Лорьян - Гавр10.05.26 Мец 0:4 Лорьян02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян 45
10 Тулуза 33 12 8 13 47 - 46 17.05.26 22:00 Нант - Тулуза10.05.26 Тулуза 2:1 Лион03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза25.04.26 Тулуза 2:2 Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль 44
11 ФК Париж 33 10 11 12 45 - 49 17.05.26 22:00 ФК Париж - ПСЖ10.05.26 Ренн 2:1 ФК Париж03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако 41
12 Брест 32 10 8 14 41 - 52 13.05.26 20:00 Брест - Страсбург10.05.26 ПСЖ 1:0 Брест03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест24.04.26 Брест 3:3 Ланс19.04.26 Нант 1:1 Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн 38
13 Анже 33 9 8 16 28 - 47 17.05.26 22:00 Брест - Анже10.05.26 Анже 1:1 Страсбург03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже 35
14 Гавр 33 6 14 13 30 - 44 17.05.26 22:00 Лорьян - Гавр10.05.26 Гавр 0:1 Марсель03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 Гавр 4:4 Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр 32
15 Осер 33 7 10 16 32 - 44 17.05.26 22:00 Лилль - Осер10.05.26 Осер 2:1 Ницца03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 Монако 2:2 Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант 31
16 Ницца 33 7 10 16 37 - 60 17.05.26 22:00 Ницца - Мец10.05.26 Осер 2:1 Ницца02.05.26 Ницца 1:1 Ланс26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр 31
17 Нант 33 5 8 20 29 - 52 17.05.26 22:00 Нант - Тулуза08.05.26 Ланс 1:0 Нант02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Ренн 2:1 Нант22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 Нант 1:1 Брест 23
18 Мец 33 3 7 23 32 - 76 17.05.26 22:00 Ницца - Мец10.05.26 Мец 0:4 Лорьян02.05.26 Мец 1:2 Монако26.04.26 Гавр 4:4 Мец19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец 16
Полная таблица

Даниил Кирияка
