«Он хорошо справился». Энрике высказался о вратарской позиции ПСЖ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с вратарской позицией после победы над «Брестом» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Франции:

– Марин вышел в стартовом составе в воротах. Это из-за ротации или потому, что у Сафонова были проблемы?

– Нет, никаких проблем нет. Лучший способ быть готовым – это играть. Он хорошо справился, действовал мужественно.

– Шевалье выбыл до конца сезона?

– Я не знаю. Его состояние улучшается, но не знаю, вернется ли он до конца сезона.