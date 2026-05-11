В матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится во вторник, 12 мая, встретятся «Александрия» и луганская «Заря».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Ника». Главным арбитром назначен Евгений Цыбулько.

«Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 баллов. «Заря» разместилась на восьмой позиции, имея в своем активе 39 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

