Мастера «клиншитов». Вратари с наибольшим процентом «сухих» матчей в АПЛ

Трехкратный обладатель «Золотой перчатки» АПЛ Давид Райя входит в топ-5 лучших вратарей лиги по проценту матчей без пропущенных мячей.

Учитывались только голкиперы со 100+ сыгранными поединками в Премьер-лиге в составе одной команды.

В активе вратаря Арсенала 47 «сухих» из 106 матчей за «канониров» в АПЛ, что составляет 56.0%.

В истории лиги только два голкипера имеют больший процент: Эдвин ван дер Сар (63,4% в составе Манчестер Юнайтед) и Эдерсон (56,5% в составе Манчестер Сити).

Голкиперы, сыгравшие 100+ матчей за клуб АПЛ, с самым большим процентом «сухих» поединков в Премьер-лиге