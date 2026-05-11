Мастера «клиншитов». Вратари с наибольшим процентом «сухих» матчей в АПЛ
Учитывались голкиперы со 100+ матчами за один клуб
Трехкратный обладатель «Золотой перчатки» АПЛ Давид Райя входит в топ-5 лучших вратарей лиги по проценту матчей без пропущенных мячей.
В активе вратаря Арсенала 47 «сухих» из 106 матчей за «канониров» в АПЛ, что составляет 56.0%.
В истории лиги только два голкипера имеют больший процент: Эдвин ван дер Сар (63,4% в составе Манчестер Юнайтед) и Эдерсон (56,5% в составе Манчестер Сити).
Голкиперы, сыгравшие 100+ матчей за клуб АПЛ, с самым большим процентом «сухих» поединков в Премьер-лиге
- 63.4% – Эдвин ван дер Сар (Манчестер Юнайтед), 90 «сухих» из 186 матчей
- 56.5% - Эдерсон (Манчестер Сити), 122 «сухих» из 276 матчей
- 56.0% - Давид Райя (Арсенал), 47 «сухих» из 106 матчей
- 54.3% - Пепе Рейна (Ливерпуль), 134 «сухих» из 285 матчей
- 52.8% - Петер Шмейхель (Манчестер Юнайтед), 112 «сухих» из 252 матчей
