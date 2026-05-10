  4. В Премьер-лиге Англии досрочно определен обладатель «Золотой перчатки»
10 мая 2026, 23:33 | Обновлено 10 мая 2026, 23:35
В Премьер-лиге Англии досрочно определен обладатель «Золотой перчатки»

Голкипер «Арсенала» Давид Райя вне конкуренции

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Стало известно имя обладателя «Золотой перчатки», приза лучшему вратарю Премьер-лиги Англии. Он досрочно достанется голкиперу «Арсенала» Давиду Райе, который сыграл уже 18-й «сухой» матч в чемпионате Англии.

30-летний испанец в воскресенье отстоял на ноль в матче с «Вест Хэмом» (1:0) и не упустит индивидуальный приз. У главного конкурента – Джанлуиджи Доннаруммы из «Манчестер Сити» – только 14 «сухих» поединков за три игры до конца сезона для «горожан».

Райя не отдает этот приз третий год подряд, повторив достижение Хосе Рейны, Джо Харта и Эдерсона.

Руслан Полищук
