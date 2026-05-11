Остин и Сваток сыграли вничью против Миннесоты в матче с тремя пенальти
Защитник сборной Украины провел на поле 90 минут и получил оценку 6,3
В ночь на понедельник, 11 мая, состоялся матч 12-го тура Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Миннесота Юнайтед» и «Остин». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 2:2.
Футболисты «Миннесоты» не сумели реализовать два пенальти в первом тайме, а вот соперник своим шансом с 11-метровой отметки воспользовался, открыв счет на 14-й минуте.
Защитник сборной Украины Александр Сваток вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Аналитики оценили игру 31-летнего футболиста в 6,3 балла – седьмой показатель среди всех игроков команды.
«Остин» набрал 14 баллов и разместился на десятой позиции в турнирной таблице Западной конференций. «Миннесота» занимает пятое место, имея в своем активе 21 пункт.
Major League Soccer (MLS), 12-й тур. 11 мая
Миннесота Юнайтед – Остин – 2:2
Голы: Марканич, 69, Перейра, 77 – Узуни, 14, Рамирес, 77
Лос-Анджелес – Хьюстон Динамо – 1:4
Голы: Ордас, 45 – Макглинн, 25, 55, Гильерме, 34, Богуш, 51
Турнирная таблица Major League Soccer:
|Западная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Сан-Хосе Эртквейкс
|12
|9
|2
|1
|27 - 8
|14.05.26 04:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эртквейкс10.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Ванкувер Вайткепс02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс26.04.26 Сент-Луис Сити 2:3 Сан-Хосе Эртквейкс23.04.26 Сан-Хосе Эртквейкс 5:1 Остин20.04.26 Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эртквейкс
|29
|2
|Ванкувер Вайткепс
|11
|8
|2
|1
|27 - 7
|14.05.26 03:30 Даллас - Ванкувер Вайткепс10.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Ванкувер Вайткепс03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс26.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:1 Колорадо Рэпидс18.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити12.04.26 Ванкувер Вайткепс 2:0 Нью-Йорк Сити
|26
|3
|Лос-Анджелес
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|14.05.26 03:30 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес11.05.26 Лос-Анджелес 1:4 Хьюстон Динамо03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес25.04.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес23.04.26 Лос-Анджелес 0:0 Колорадо Рэпидс20.04.26 Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эртквейкс
|21
|4
|Сиэтл Саундерс
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|14.05.26 04:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эртквейкс10.05.26 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Диего02.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс26.04.26 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас19.04.26 Сиэтл Саундерс 4:1 Сент-Луис Сити05.04.26 Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс
|21
|5
|Миннесота Юнайтед
|12
|6
|3
|3
|16 - 18
|14.05.26 03:30 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс11.05.26 Миннесота Юнайтед 2:2 Остин03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед25.04.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес23.04.26 Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед19.04.26 Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс
|21
|6
|Реал Солт-Лейк
|11
|6
|1
|4
|20 - 17
|14.05.26 04:30 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо10.05.26 Даллас 3:1 Реал Солт-Лейк02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс27.04.26 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк23.04.26 Реал Солт-Лейк 0:2 Интер Майами19.04.26 Реал Солт-Лейк 4:2 Сан-Диего
|19
|7
|Даллас
|12
|5
|4
|3
|23 - 16
|14.05.26 03:30 Даллас - Ванкувер Вайткепс10.05.26 Даллас 3:1 Реал Солт-Лейк03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас26.04.26 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас23.04.26 Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед19.04.26 Даллас 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси
|19
|8
|Хьюстон Динамо
|11
|6
|0
|5
|17 - 19
|14.05.26 04:30 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо11.05.26 Лос-Анджелес 1:4 Хьюстон Динамо03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс26.04.26 Остин 2:0 Хьюстон Динамо23.04.26 Хьюстон Динамо 1:0 Сан-Диего19.04.26 Орландо Сити 0:1 Хьюстон Динамо
|18
|9
|Лос-Анжелес Гэлакси
|12
|4
|4
|4
|18 - 18
|14.05.26 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анжелес Гэлакси10.05.26 Атланта Юнайтед 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс27.04.26 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк23.04.26 Коламбус Крю 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси19.04.26 Даллас 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси
|16
|10
|Остин
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14.05.26 04:30 Сан-Диего - Остин11.05.26 Миннесота Юнайтед 2:2 Остин04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити26.04.26 Остин 2:0 Хьюстон Динамо23.04.26 Сан-Хосе Эртквейкс 5:1 Остин18.04.26 Торонто 3:3 Остин
|14
|11
|Колорадо Рэпидс
|12
|4
|1
|7
|22 - 20
|14.05.26 03:30 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс10.05.26 Колорадо Рэпидс 0:1 Сент-Луис Сити03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс26.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:1 Колорадо Рэпидс23.04.26 Лос-Анджелес 0:0 Колорадо Рэпидс18.04.26 Колорадо Рэпидс 2:3 Интер Майами
|13
|12
|Портленд Тимберс
|11
|4
|1
|6
|19 - 21
|14.05.26 02:30 Монреаль Импакт - Портленд Тимберс10.05.26 Портленд Тимберс 6:0 Спортинг Канзас-Сити02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс26.04.26 Сан-Диего 1:2 Портленд Тимберс19.04.26 Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс11.04.26 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес
|13
|13
|Сан-Диего
|12
|3
|4
|5
|20 - 20
|14.05.26 04:30 Сан-Диего - Остин10.05.26 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Диего03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес26.04.26 Сан-Диего 1:2 Портленд Тимберс23.04.26 Хьюстон Динамо 1:0 Сан-Диего19.04.26 Реал Солт-Лейк 4:2 Сан-Диего
|13
|14
|Сент-Луис Сити
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|14.05.26 03:30 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес10.05.26 Колорадо Рэпидс 0:1 Сент-Луис Сити04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити26.04.26 Сент-Луис Сити 2:3 Сан-Хосе Эртквейкс19.04.26 Сиэтл Саундерс 4:1 Сент-Луис Сити12.04.26 Даллас 1:1 Сент-Луис Сити
|9
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|1
|2
|8
|8 - 32
|14.05.26 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анжелес Гэлакси10.05.26 Портленд Тимберс 6:0 Спортинг Канзас-Сити02.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс26.04.26 Чикаго Файр 5:0 Спортинг Канзас-Сити18.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити12.04.26 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс
|5
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер хочет усилений
Стэн Дюбуа категорически против трилогии