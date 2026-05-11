Остин и Сваток сыграли вничью против Миннесоты в матче с тремя пенальти

В ночь на понедельник, 11 мая, состоялся матч 12-го тура Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Миннесота Юнайтед» и «Остин». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 2:2.

Футболисты «Миннесоты» не сумели реализовать два пенальти в первом тайме, а вот соперник своим шансом с 11-метровой отметки воспользовался, открыв счет на 14-й минуте.

Защитник сборной Украины Александр Сваток вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Аналитики оценили игру 31-летнего футболиста в 6,3 балла – седьмой показатель среди всех игроков команды.

«Остин» набрал 14 баллов и разместился на десятой позиции в турнирной таблице Западной конференций. «Миннесота» занимает пятое место, имея в своем активе 21 пункт.

Major League Soccer (MLS), 12-й тур. 11 мая

Миннесота Юнайтед – Остин – 2:2

Голы: Марканич, 69, Перейра, 77 – Узуни, 14, Рамирес, 77

Лос-Анджелес – Хьюстон Динамо – 1:4

Голы: Ордас, 45 – Макглинн, 25, 55, Гильерме, 34, Богуш, 51

Турнирная таблица Major League Soccer: