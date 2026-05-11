Остин и Сваток сыграли вничью против Миннесоты в матче с тремя пенальти

Major League Soccer
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

В ночь на понедельник, 11 мая, состоялся матч 12-го тура Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Миннесота Юнайтед» и «Остин». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 2:2.

Футболисты «Миннесоты» не сумели реализовать два пенальти в первом тайме, а вот соперник своим шансом с 11-метровой отметки воспользовался, открыв счет на 14-й минуте.

Защитник сборной Украины Александр Сваток вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Аналитики оценили игру 31-летнего футболиста в 6,3 балла – седьмой показатель среди всех игроков команды.

«Остин» набрал 14 баллов и разместился на десятой позиции в турнирной таблице Западной конференций. «Миннесота» занимает пятое место, имея в своем активе 21 пункт.

Major League Soccer (MLS), 12-й тур. 11 мая

Миннесота Юнайтед – Остин – 2:2
Голы: Марканич, 69, Перейра, 77 – Узуни, 14, Рамирес, 77

Лос-Анджелес – Хьюстон Динамо – 1:4
Голы: Ордас, 45 – Макглинн, 25, 55, Гильерме, 34, Богуш, 51

Турнирная таблица Major League Soccer:

Западная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Сан-Хосе Эртквейкс 12 9 2 1 27 - 8 14.05.26 04:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эртквейкс10.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Ванкувер Вайткепс02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс26.04.26 Сент-Луис Сити 2:3 Сан-Хосе Эртквейкс23.04.26 Сан-Хосе Эртквейкс 5:1 Остин20.04.26 Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эртквейкс 29
2 Ванкувер Вайткепс 11 8 2 1 27 - 7 14.05.26 03:30 Даллас - Ванкувер Вайткепс10.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Ванкувер Вайткепс03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс26.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:1 Колорадо Рэпидс18.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити12.04.26 Ванкувер Вайткепс 2:0 Нью-Йорк Сити 26
3 Лос-Анджелес 12 6 3 3 20 - 12 14.05.26 03:30 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес11.05.26 Лос-Анджелес 1:4 Хьюстон Динамо03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес25.04.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес23.04.26 Лос-Анджелес 0:0 Колорадо Рэпидс20.04.26 Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эртквейкс 21
4 Сиэтл Саундерс 10 6 3 1 14 - 6 14.05.26 04:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эртквейкс10.05.26 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Диего02.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс26.04.26 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас19.04.26 Сиэтл Саундерс 4:1 Сент-Луис Сити05.04.26 Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс 21
5 Миннесота Юнайтед 12 6 3 3 16 - 18 14.05.26 03:30 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс11.05.26 Миннесота Юнайтед 2:2 Остин03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед25.04.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес23.04.26 Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед19.04.26 Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс 21
6 Реал Солт-Лейк 11 6 1 4 20 - 17 14.05.26 04:30 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо10.05.26 Даллас 3:1 Реал Солт-Лейк02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс27.04.26 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк23.04.26 Реал Солт-Лейк 0:2 Интер Майами19.04.26 Реал Солт-Лейк 4:2 Сан-Диего 19
7 Даллас 12 5 4 3 23 - 16 14.05.26 03:30 Даллас - Ванкувер Вайткепс10.05.26 Даллас 3:1 Реал Солт-Лейк03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас26.04.26 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас23.04.26 Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед19.04.26 Даллас 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси 19
8 Хьюстон Динамо 11 6 0 5 17 - 19 14.05.26 04:30 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо11.05.26 Лос-Анджелес 1:4 Хьюстон Динамо03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс26.04.26 Остин 2:0 Хьюстон Динамо23.04.26 Хьюстон Динамо 1:0 Сан-Диего19.04.26 Орландо Сити 0:1 Хьюстон Динамо 18
9 Лос-Анжелес Гэлакси 12 4 4 4 18 - 18 14.05.26 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анжелес Гэлакси10.05.26 Атланта Юнайтед 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс27.04.26 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк23.04.26 Коламбус Крю 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси19.04.26 Даллас 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси 16
10 Остин 12 3 5 4 18 - 21 14.05.26 04:30 Сан-Диего - Остин11.05.26 Миннесота Юнайтед 2:2 Остин04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити26.04.26 Остин 2:0 Хьюстон Динамо23.04.26 Сан-Хосе Эртквейкс 5:1 Остин18.04.26 Торонто 3:3 Остин 14
11 Колорадо Рэпидс 12 4 1 7 22 - 20 14.05.26 03:30 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс10.05.26 Колорадо Рэпидс 0:1 Сент-Луис Сити03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс26.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:1 Колорадо Рэпидс23.04.26 Лос-Анджелес 0:0 Колорадо Рэпидс18.04.26 Колорадо Рэпидс 2:3 Интер Майами 13
12 Портленд Тимберс 11 4 1 6 19 - 21 14.05.26 02:30 Монреаль Импакт - Портленд Тимберс10.05.26 Портленд Тимберс 6:0 Спортинг Канзас-Сити02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс26.04.26 Сан-Диего 1:2 Портленд Тимберс19.04.26 Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс11.04.26 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес 13
13 Сан-Диего 12 3 4 5 20 - 20 14.05.26 04:30 Сан-Диего - Остин10.05.26 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Диего03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес26.04.26 Сан-Диего 1:2 Портленд Тимберс23.04.26 Хьюстон Динамо 1:0 Сан-Диего19.04.26 Реал Солт-Лейк 4:2 Сан-Диего 13
14 Сент-Луис Сити 11 2 3 6 10 - 18 14.05.26 03:30 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес10.05.26 Колорадо Рэпидс 0:1 Сент-Луис Сити04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити26.04.26 Сент-Луис Сити 2:3 Сан-Хосе Эртквейкс19.04.26 Сиэтл Саундерс 4:1 Сент-Луис Сити12.04.26 Даллас 1:1 Сент-Луис Сити 9
15 Спортинг Канзас-Сити 11 1 2 8 8 - 32 14.05.26 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анжелес Гэлакси10.05.26 Портленд Тимберс 6:0 Спортинг Канзас-Сити02.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс26.04.26 Чикаго Файр 5:0 Спортинг Канзас-Сити18.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити12.04.26 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс 5
Полная таблица

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Макглинн (Хьюстон Динамо), асcист Lawrence Ennali.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Богуш (Хьюстон Динамо).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Натан Ордас (Лос-Анджелес), асcист Сон Хон Мин.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Guilherme Augusto (Хьюстон Динамо).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Макглинн (Хьюстон Динамо), асcист Lawrence Ennali.
Николай Тытюк
