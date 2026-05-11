  Экс-арбитр ФИФА рассказал об ошибках судей в двух матчах УПЛ
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 01:29 | Обновлено 11 мая 2026, 01:47
Экс-арбитр ФИФА рассказал об ошибках судей в двух матчах УПЛ

Мирослав Ступар – о претензиях Руха и Александрии

Мирослав Ступар

В 27-м туре УПЛ у представителей двух клубов — «Александрии» и «Руха» — возникли претензии к судейским бригадам.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua проанализировал спорные игровые моменты в матчах 27 тура «Полесье» – «Александрия» и «Рух» – «Верес».

«Нарекания руководителей «горожан» Владимира Шарана и львовянина Ивана Федика были небезосновательны.

На 90-й минуте противостояния в Житомире при счете 1:1 после фланговой передачи Алексей Гуцуляк, который находился в положении «вне игры», отпасовал Александру Филиппову, который и забил победный гол. В этой игровой ситуации должен был отреагировать арбитр VAR Игорь Пасхал, который должен был подсказать рефери Дмитрию Панчишину, что Гуцуляк в офсайде. Этого не было сделано, и результативная ошибка судей лишила «Александрию» ценного очка, очень важного в борьбе за выживание.

А в матче «Рух» – «Верес» на 57-й минуте львовяне провели стремительную контратаку, и в ударной позиции в штрафной площадке оказался Самба Диалло, но игрок гостей подтолкнул его, что помешало легионеру нанести точный «выстрел». И снова арбитр VAR Александр Афанасьев проигнорировал очевидное нарушение правил».

Рух Львов Александрия Мирослав Ступар судейство судьи (арбитры) инсайд Полесье Житомир Верес Ривне Полесье - Александрия Рух - Верес
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
