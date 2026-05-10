Унион переписал историю, добыв победу в Бундеслиге с женщиной-тренером
Подопечные Мари-Луизы Эта обыграли «Майнц»
В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Германии между «Майнцом» и «Унионом».
Матч принимал стадион «MEWA Arena» в Майнце.
Берлинская команда во главе с Мари-Луизе Этой обыграла своего оппонента со счетом 3:1.
Впервые в истории чемпионата Германии команда, главным тренером которой является женщина, добыла победу.
Чемпионат Германии. 33-й тур
Майнц – Унион – 1:3
Голы: Бекер, 48 – Илич, 39, Бюрке, 88, 90+1
Кельн – Хайденхайм – 1:3
Голы: Бюлтер, 10 – Шопнер, 8, 72, Ибрагимович, 28
Гамбург – Фрайбург – 3:2
Голы: Ятта, 12, Вушкович, 64, Бальде, 67 – Матанович, 16, 87
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|33
|27
|5
|1
|117 - 35
|16.05.26 16:30 Бавария - Кельн09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария
|86
|2
|Боруссия Д
|33
|21
|7
|5
|68 - 34
|16.05.26 16:30 Вердер - Боруссия Д08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер
|70
|3
|РБ Лейпциг
|33
|20
|5
|8
|65 - 43
|16.05.26 16:30 Фрайбург - РБ Лейпциг09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М
|65
|4
|Штутгарт
|33
|18
|7
|8
|69 - 47
|16.05.26 16:30 Айнтрахт Ф - Штутгарт09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург
|61
|5
|Хоффенхайм
|33
|18
|7
|8
|65 - 48
|16.05.26 16:30 Боруссия М - Хоффенхайм09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм
|61
|6
|Байер
|33
|17
|7
|9
|67 - 46
|16.05.26 16:30 Байер - Гамбург09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг25.04.26 Кельн 1:2 Байер18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер
|58
|7
|Фрайбург
|33
|12
|8
|13
|47 - 56
|16.05.26 16:30 Фрайбург - РБ Лейпциг10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург
|44
|8
|Айнтрахт Ф
|33
|11
|10
|12
|59 - 63
|16.05.26 16:30 Айнтрахт Ф - Штутгарт08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф
|43
|9
|Аугсбург
|33
|12
|7
|14
|45 - 57
|16.05.26 16:30 Унион Берлин - Аугсбург09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм
|43
|10
|Майнц
|33
|9
|10
|14
|42 - 53
|16.05.26 16:30 Хайденхайм - Майнц10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург
|37
|11
|Гамбург
|33
|9
|10
|14
|39 - 53
|16.05.26 16:30 Байер - Гамбург10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург
|37
|12
|Унион Берлин
|33
|9
|9
|15
|40 - 58
|16.05.26 16:30 Унион Берлин - Аугсбург10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин
|36
|13
|Боруссия М
|33
|8
|11
|14
|38 - 53
|16.05.26 16:30 Боруссия М - Хоффенхайм09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М
|35
|14
|Кельн
|33
|7
|11
|15
|48 - 58
|16.05.26 16:30 Бавария - Кельн10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн25.04.26 Кельн 1:2 Байер17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн12.04.26 Кельн 3:1 Вердер
|32
|15
|Вердер
|33
|8
|8
|17
|37 - 58
|16.05.26 16:30 Вердер - Боруссия Д09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Кельн 3:1 Вердер
|32
|16
|Вольфсбург
|33
|6
|8
|19
|42 - 68
|16.05.26 16:30 Санкт-Паули - Вольфсбург09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф
|26
|17
|Хайденхайм
|33
|6
|8
|19
|41 - 70
|16.05.26 16:30 Хайденхайм - Майнц10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин
|26
|18
|Санкт-Паули
|33
|6
|8
|19
|28 - 57
|16.05.26 16:30 Санкт-Паули - Вольфсбург09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария
|26
