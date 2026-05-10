Чемпионат Германии
Майнц
10.05.2026 20:30 – FT 1 : 3
Унион Берлин
Германия
Унион переписал историю, добыв победу в Бундеслиге с женщиной-тренером

Подопечные Мари-Луизы Эта обыграли «Майнц»

Getty Images/Global Images Ukraine. Унион

В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Германии между «Майнцом» и «Унионом».

Матч принимал стадион «MEWA Arena» в Майнце.

Берлинская команда во главе с Мари-Луизе Этой обыграла своего оппонента со счетом 3:1.

Впервые в истории чемпионата Германии команда, главным тренером которой является женщина, добыла победу.

Чемпионат Германии. 33-й тур

Майнц – Унион – 1:3

Голы: Бекер, 48 – Илич, 39, Бюрке, 88, 90+1

Видео голов и обзор матча:

Кельн – Хайденхайм – 1:3

Голы: Бюлтер, 10 – Шопнер, 8, 72, Ибрагимович, 28

Видео голов и обзор матча:

Гамбург – Фрайбург – 3:2

Голы: Ятта, 12, Вушкович, 64, Бальде, 67 – Матанович, 16, 87

Видео голов и обзор матча:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 33 27 5 1 117 - 35 16.05.26 16:30 Бавария - Кельн09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария 86
2 Боруссия Д 33 21 7 5 68 - 34 16.05.26 16:30 Вердер - Боруссия Д08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер 70
3 РБ Лейпциг 33 20 5 8 65 - 43 16.05.26 16:30 Фрайбург - РБ Лейпциг09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М 65
4 Штутгарт 33 18 7 8 69 - 47 16.05.26 16:30 Айнтрахт Ф - Штутгарт09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург 61
5 Хоффенхайм 33 18 7 8 65 - 48 16.05.26 16:30 Боруссия М - Хоффенхайм09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм 61
6 Байер 33 17 7 9 67 - 46 16.05.26 16:30 Байер - Гамбург09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг25.04.26 Кельн 1:2 Байер18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер 58
7 Фрайбург 33 12 8 13 47 - 56 16.05.26 16:30 Фрайбург - РБ Лейпциг10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург 44
8 Айнтрахт Ф 33 11 10 12 59 - 63 16.05.26 16:30 Айнтрахт Ф - Штутгарт08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф 43
9 Аугсбург 33 12 7 14 45 - 57 16.05.26 16:30 Унион Берлин - Аугсбург09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм 43
10 Майнц 33 9 10 14 42 - 53 16.05.26 16:30 Хайденхайм - Майнц10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург 37
11 Гамбург 33 9 10 14 39 - 53 16.05.26 16:30 Байер - Гамбург10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург 37
12 Унион Берлин 33 9 9 15 40 - 58 16.05.26 16:30 Унион Берлин - Аугсбург10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин 36
13 Боруссия М 33 8 11 14 38 - 53 16.05.26 16:30 Боруссия М - Хоффенхайм09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М 35
14 Кельн 33 7 11 15 48 - 58 16.05.26 16:30 Бавария - Кельн10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн25.04.26 Кельн 1:2 Байер17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн12.04.26 Кельн 3:1 Вердер 32
15 Вердер 33 8 8 17 37 - 58 16.05.26 16:30 Вердер - Боруссия Д09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Кельн 3:1 Вердер 32
16 Вольфсбург 33 6 8 19 42 - 68 16.05.26 16:30 Санкт-Паули - Вольфсбург09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф 26
17 Хайденхайм 33 6 8 19 41 - 70 16.05.26 16:30 Хайденхайм - Майнц10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин 26
18 Санкт-Паули 33 6 8 19 28 - 57 16.05.26 16:30 Санкт-Паули - Вольфсбург09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария 26
Полная таблица

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Юранович (Унион Берлин), асcист Тим Скарке.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Бёрк (Унион Берлин), асcист Андрей Илич.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Майнц), асcист Пауль Небель.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Илич (Унион Берлин), асcист Алёша Кемляйн.
