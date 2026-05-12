Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, сколько заработала Барселона за чемпионство в Ла Лиге
Испания
12 мая 2026, 04:30 |
251
0

Известно, сколько заработала Барселона за чемпионство в Ла Лиге

Каталонский клуб получит около 60 миллионов евро

12 мая 2026, 04:30 |
251
0
Известно, сколько заработала Барселона за чемпионство в Ла Лиге
ФК Барселона

Мадридский «Реал» утратил шансы на чемпионство в Ла Лиге после поражения от «Барселоны» – каталонский клуб завоевал 29-й титул чемпиона Испании.

По данным испанских СМИ, победитель сезона 2025/26 получит около 60 миллионов евро. Второе место, на котором сейчас находится «Реал», принесет примерно 52 миллиона. Таким образом, разница между чемпионом и вице-чемпионом составляет около 8 миллионов евро.

Далее выплаты распределяются так: третье место приносит около 45 млн евро, четвертое – 38 млн, что гарантирует место в Лиге чемпионов. Пятая позиция оценивается примерно в 30 млн, шестая – аналогично с выходом в Лигу Европы.

Команды из нижней части таблицы получают значительно меньшие суммы: от 5 до 9 миллионов за места 11–15, около 4,5 млн за 16–17 позиции, а клубы, вылетающие из лиги, получают минимальные выплаты — от 1 до 3 миллионов евро.

Общий призовой фонд чемпионата составляет примерно 1,3 миллиарда евро.

По теме:
МИЧЕЛ: «От этого зависит выживание Жироны. Нам не хватает Ваната»
У кого 7.7? Стала известна оценка Цыганков за ассист против Райо
Райо – Жирона – 1:1. Спасительный ассист Цыганкова. Видео голов и обзор
Реал Мадрид Барселона Ла Лига призовые чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Футбол | 11 мая 2026, 08:32 22
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера

Тренер хочет усилений

Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12 мая 2026, 04:10 39
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым

Тренер будет зарабатывать гораздо меньше Реброва

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11.05.2026, 09:54
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Александр Усик снова допустил ошибку
Бокс | 11.05.2026, 08:52
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
МОУРИНЬО: «Хуже быть не может. Мы пропустили 2 гола с двух попыток»
Футбол | 12.05.2026, 03:33
МОУРИНЬО: «Хуже быть не может. Мы пропустили 2 гола с двух попыток»
МОУРИНЬО: «Хуже быть не может. Мы пропустили 2 гола с двух попыток»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
11.05.2026, 07:55 24
Хоккей
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 9
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
10.05.2026, 01:32 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 92
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем