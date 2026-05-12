Известно, сколько заработала Барселона за чемпионство в Ла Лиге

Мадридский «Реал» утратил шансы на чемпионство в Ла Лиге после поражения от «Барселоны» – каталонский клуб завоевал 29-й титул чемпиона Испании.

По данным испанских СМИ, победитель сезона 2025/26 получит около 60 миллионов евро. Второе место, на котором сейчас находится «Реал», принесет примерно 52 миллиона. Таким образом, разница между чемпионом и вице-чемпионом составляет около 8 миллионов евро.

Далее выплаты распределяются так: третье место приносит около 45 млн евро, четвертое – 38 млн, что гарантирует место в Лиге чемпионов. Пятая позиция оценивается примерно в 30 млн, шестая – аналогично с выходом в Лигу Европы.

Команды из нижней части таблицы получают значительно меньшие суммы: от 5 до 9 миллионов за места 11–15, около 4,5 млн за 16–17 позиции, а клубы, вылетающие из лиги, получают минимальные выплаты — от 1 до 3 миллионов евро.

Общий призовой фонд чемпионата составляет примерно 1,3 миллиарда евро.