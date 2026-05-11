Реал нашел виновных в поражении от Барселоны. Игроков выгонят из клуба

Мадридский «Реал» утратил шансы на чемпионство в Ла Лиге после поражения от «Барселоны». Команда завершила сезон без титулов.

Безтрофейный сезон разочаровал руководство клуба. Летом «бланкос» запланировали массовую чистку состава. Команду покинут Фран Гарсия и Рауль Асенсио, которые разочаровали в Эль Класико. В этот список войдут также Эдуардо Камавинга и Дани Себальос, к ним присоединятся Давид Алаба и Дани Карвахаль, контракты которых истекают в июне этого года.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с кандидатурой тренера, который возглавит испанский клуб после завершения нынешнего сезона.