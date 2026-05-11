  4. Реал нашел виновных в поражении от Барселоны. Игроков выгонят из клуба
11 мая 2026, 00:43 | Обновлено 11 мая 2026, 01:10
Мадридский «Реал» утратил шансы на чемпионство в Ла Лиге после поражения от «Барселоны». Команда завершила сезон без титулов.

Безтрофейный сезон разочаровал руководство клуба. Летом «бланкос» запланировали массовую чистку состава. Команду покинут Фран Гарсия и Рауль Асенсио, которые разочаровали в Эль Класико. В этот список войдут также Эдуардо Камавинга и Дани Себальос, к ним присоединятся Давид Алаба и Дани Карвахаль, контракты которых истекают в июне этого года.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с кандидатурой тренера, который возглавит испанский клуб после завершения нынешнего сезона.

Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Фран Гарсия Рауль Асенсио Эдуардо Камавинга Дани Себальос Давид Алаба Дани Карвахаль
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
