Реал нашел виновных в поражении от Барселоны. Игроков выгонят из клуба
Летом команду покинут несколько игроков
Мадридский «Реал» утратил шансы на чемпионство в Ла Лиге после поражения от «Барселоны». Команда завершила сезон без титулов.
Безтрофейный сезон разочаровал руководство клуба. Летом «бланкос» запланировали массовую чистку состава. Команду покинут Фран Гарсия и Рауль Асенсио, которые разочаровали в Эль Класико. В этот список войдут также Эдуардо Камавинга и Дани Себальос, к ним присоединятся Давид Алаба и Дани Карвахаль, контракты которых истекают в июне этого года.
Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с кандидатурой тренера, который возглавит испанский клуб после завершения нынешнего сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
