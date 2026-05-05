05 мая 2026, 14:27 | Обновлено 05 мая 2026, 15:50
1

Перес нашел идеального тренера для Реала. Известны детали встречи

Жозе Моуриньо поставил свои условия, которые принял президент мадридского клуба

05 мая 2026, 14:27 | Обновлено 05 мая 2026, 15:50
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с кандидатурой тренера, который возглавит испанский клуб после завершения сезона.

«Сливочные» недовольны результатами нынешнего наставника Альваро Арбелоа, который вылетел из Лиги чемпионов и не сумел навязать борьбу «Барселоне» за первое место в Ла Лиге.

Накануне Перес встретился с тренером португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо, чтобы обсудить детали будущего сотрудничества. Об этом сообщил журналист Игнасио Санчес:

«Разговор между Пересом и Моуриньо состоялся – это была честная и прямая беседа. Стороны имеют абсолютное понимание во всех вопросах. Португалец попросил иметь последнее слово в трансферах и продлении контрактов. Он возвращается в Мадрид».

«Реал» набрал 77 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от каталонского клуба составляет 11 пунктов за четыре тура до завершения сезона.

