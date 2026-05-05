Перес нашел идеального тренера для Реала. Известны детали встречи
Жозе Моуриньо поставил свои условия, которые принял президент мадридского клуба
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с кандидатурой тренера, который возглавит испанский клуб после завершения сезона.
«Сливочные» недовольны результатами нынешнего наставника Альваро Арбелоа, который вылетел из Лиги чемпионов и не сумел навязать борьбу «Барселоне» за первое место в Ла Лиге.
Накануне Перес встретился с тренером португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо, чтобы обсудить детали будущего сотрудничества. Об этом сообщил журналист Игнасио Санчес:
«Разговор между Пересом и Моуриньо состоялся – это была честная и прямая беседа. Стороны имеют абсолютное понимание во всех вопросах. Португалец попросил иметь последнее слово в трансферах и продлении контрактов. Он возвращается в Мадрид».
«Реал» набрал 77 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от каталонского клуба составляет 11 пунктов за четыре тура до завершения сезона.
🚨Información exclusiva🚨— Ignacio Sánchez (@IgnacioSncez_) May 4, 2026
Llamada entre Florentino Pérez y José Mourinho concluída. Conversación directa y al grano.
Entendimiento absoluto entre ambas partes. El portugués ha pedido tener la última palabra en fichajes, salidas y renovaciones.
JOSÉ MOURINHO VUELVE. pic.twitter.com/DdfZI6DUzG
