  4. Свентек повесила баранку итальянке в матче 1/16 финала супертурнира в Риме
10 мая 2026, 21:32 | Обновлено 10 мая 2026, 21:40
Свентек повесила баранку итальянке в матче 1/16 финала супертурнира в Риме

Ига разгромила Элизабетту Коччаретто в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Третья ракетка мира Ига Свентек вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

Свентек разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто (WTA 41) в двух сетах за 1 час и 7 минут – 6:1, 6:0.

Во второй партии Ига повесила баранку сопернице.

Счет очных встреч теннисисток – 2:0 в пользу Свентек.

В 2025 году представительница Польши переиграла Коччаретто в 1/32 финала супертурнира в Риме с таким же счетом.

В 1/8 финала Ига сыграет с Наоми Осакой.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Элизабетта Коччаретто – Ига Свентек [4] – 1:6, 0:6

