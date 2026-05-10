Свентек повесила баранку итальянке в матче 1/16 финала супертурнира в Риме
Ига разгромила Элизабетту Коччаретто в двух сетах
Третья ракетка мира Ига Свентек вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.
Свентек разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто (WTA 41) в двух сетах за 1 час и 7 минут – 6:1, 6:0.
Во второй партии Ига повесила баранку сопернице.
Счет очных встреч теннисисток – 2:0 в пользу Свентек.
В 2025 году представительница Польши переиграла Коччаретто в 1/32 финала супертурнира в Риме с таким же счетом.
В 1/8 финала Ига сыграет с Наоми Осакой.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала
Элизабетта Коччаретто – Ига Свентек [4] – 1:6, 0:6
