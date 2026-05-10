Фонсека выбрал стартовый состав Лиона. Какова судьба Яремчука?

Опытный украинец Роман Яремчук начнет матч 33-го тура Лиги 1 в стартовом составе «Лиона».

«Ткачи» вместе с украинцем сыграют против «Тулузы» на их арене «Stadium de Toulouse».

Матч стартует в 22:00 по киевскому времени, как и все поединки этого тура.

Роман проведет свой 13-й матч в составе «Лиона», за который форвард забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что Яремчук перешел во французский клуб зимой 2026 года на правах аренды из греческого «Олимпиакоса».

Срок аренды истекает летом, и «Лион» сможет выкупить контракт игрока по своему желанию.

Стартовые составы команд на матч «Тулуза» – «Лион»