Экс-первая ракета Осака уничтожила «нейтралку» в 1/16 финала турнира в Риме

Бывшая первая ракета мира и победительница пяти турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 16) спокойно прошла в 1/8 финала WTA 1000 в Риме (Италия).



В третьем раунде японка в двух сетах разгромила «нейтральную» 19-ю сеяную Диану Шнайдер (WTA 20) за 56 минут.



WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала



Наоми Осака (Япония) [15] – Диана Шнайдер [19] – 6:1, 6:2



Осака впервые провела очное противостояние против Шнайдер.



Наоми в столице Италии, помимо Дианы, также одолела Еву Лис. Ее следующей оппоненткой будет либо Ига Свентек, либо Элизабетта Коччаретто.



Осака в четвертый раз в карьере сыграет в 1/8 финала тысячника в Риме (третий год подряд). Ее душ и результатом является стадия 1/4 финала в 2019 году, когда она была первой сеяной.

