Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Экс-первая ракета Осака уничтожила «нейтралку» в 1/16 финала турнира в Риме
WTA
10 мая 2026, 16:43 | Обновлено 10 мая 2026, 16:45
234
1

Экс-первая ракета Осака уничтожила «нейтралку» в 1/16 финала турнира в Риме

Наоми отдала всего три гейма Диане Шнайдер и прошла в четвертый раунд

10 мая 2026, 16:43 | Обновлено 10 мая 2026, 16:45
234
1 Comments
Экс-первая ракета Осака уничтожила «нейтралку» в 1/16 финала турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракета мира и победительница пяти турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 16) спокойно прошла в 1/8 финала WTA 1000 в Риме (Италия).

В третьем раунде японка в двух сетах разгромила «нейтральную» 19-ю сеяную Диану Шнайдер (WTA 20) за 56 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Наоми Осака (Япония) [15] – Диана Шнайдер [19] – 6:1, 6:2

Осака впервые провела очное противостояние против Шнайдер.

Наоми в столице Италии, помимо Дианы, также одолела Еву Лис. Ее следующей оппоненткой будет либо Ига Свентек, либо Элизабетта Коччаретто.

Осака в четвертый раз в карьере сыграет в 1/8 финала тысячника в Риме (третий год подряд). Ее душ и результатом является стадия 1/4 финала в 2019 году, когда она была первой сеяной.

Фотогалерея матча

По теме:
Пекарня по-римски. Пятая ракетка прописала две баранки в матче 1/16 финала
СВИТОЛИНА: «Я стараюсь выкладываться на максимум, когда выхожу на корт»
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Убедительная победа в Риме. Видеообзор
Наоми Осака Диана Шнайдер WTA Рим
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Бокс | 10 мая 2026, 01:32 0
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена

Боксер может завоевать специальный пояс WBC

Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футбол | 10 мая 2026, 13:42 24
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»

Тренер высказался о матче Динамо против ЛНЗ в 27 туре УПЛ

Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии
Теннис | 10.05.2026, 12:50
Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии
Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Футбол | 10.05.2026, 06:44
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 10.05.2026, 10:04
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Арігато за свинину!
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 18
Хоккей
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 24
Футбол
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 43
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 44
Футбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем