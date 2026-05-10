С шедевром японца. Рейнджерс потерял шансы на чемпионство, Селтик борется
Матч завершился со счетом 3:1
В воскресенье, 10 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура чемпионата Шотландии по футболу, в котором встретились «Селтик» и «Рейнджерс».
Дерби «Старой фирмы» прошло в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилось победой хозяев поля со счетом 3:1.
Особенно эффектным получился второй гол Дайдзена Маэды, забитый красивым ударом через себя.
В результате поражения «Рейнджерс» потерял шансы на чемпионство в нынешней кампании, а «Селтик» приблизился к лидеру, «Хартс», на расстояние одного очка за 2 тура до конца сезона.
Чемпионат Шотландии по футболу 2025/26. Чемпионская группа, 36-й тур, 10 мая
Селтик – Рейнджерс – 3:1
Голы: Джун Ян, 23, Маэда, 53, 57 – Мур, 9
Турнирная таблица
|Чемпионская группа
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Хартс
|36
|23
|8
|5
|63 - 31
|13.05.26 22:00 Хартс - Фалкирк09.05.26 Мазервелл 1:1 Хартс04.05.26 Хартс 2:1 Глазго Рейнджерс26.04.26 Хиберниан 1:2 Хартс
|77
|2
|Селтик
|36
|24
|4
|8
|67 - 38
|13.05.26 22:00 Мазервелл - Селтик10.05.26 Селтик 3:1 Глазго Рейнджерс03.05.26 Хиберниан 1:2 Селтик25.04.26 Селтик 3:1 Фалкирк
|76
|3
|Глазго Рейнджерс
|36
|19
|12
|5
|70 - 39
|13.05.26 22:00 Глазго Рейнджерс - Хиберниан10.05.26 Селтик 3:1 Глазго Рейнджерс04.05.26 Хартс 2:1 Глазго Рейнджерс26.04.26 Глазго Рейнджерс 2:3 Мазервелл
|69
|4
|Мазервелл
|36
|15
|13
|8
|56 - 33
|13.05.26 22:00 Мазервелл - Селтик09.05.26 Мазервелл 1:1 Хартс02.05.26 Фалкирк 1:0 Мазервелл26.04.26 Глазго Рейнджерс 2:3 Мазервелл
|58
|5
|Хиберниан
|36
|14
|12
|10
|56 - 42
|13.05.26 22:00 Глазго Рейнджерс - Хиберниан09.05.26 Фалкирк 1:3 Хиберниан03.05.26 Хиберниан 1:2 Селтик26.04.26 Хиберниан 1:2 Хартс
|54
|6
|Фалкирк
|36
|14
|7
|15
|48 - 54
|13.05.26 22:00 Хартс - Фалкирк09.05.26 Фалкирк 1:3 Хиберниан02.05.26 Фалкирк 1:0 Мазервелл25.04.26 Селтик 3:1 Фалкирк
|49
