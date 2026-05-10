  4. С шедевром японца. Рейнджерс потерял шансы на чемпионство, Селтик борется
10.05.2026 14:00 – FT 3 : 1
Глазго Рейнджерс
10 мая 2026, 16:11 |
С шедевром японца. Рейнджерс потерял шансы на чемпионство, Селтик борется

Матч завершился со счетом 3:1

В воскресенье, 10 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура чемпионата Шотландии по футболу, в котором встретились «Селтик» и «Рейнджерс».

Дерби «Старой фирмы» прошло в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилось победой хозяев поля со счетом 3:1.

Особенно эффектным получился второй гол Дайдзена Маэды, забитый красивым ударом через себя.

В результате поражения «Рейнджерс» потерял шансы на чемпионство в нынешней кампании, а «Селтик» приблизился к лидеру, «Хартс», на расстояние одного очка за 2 тура до конца сезона.

Чемпионат Шотландии по футболу 2025/26. Чемпионская группа, 36-й тур, 10 мая
Селтик – Рейнджерс – 3:1
Голы: Джун Ян, 23, Маэда, 53, 57 – Мур, 9

Турнирная таблица

Чемпионская группа Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Хартс 36 23 8 5 63 - 31 13.05.26 22:00 Хартс - Фалкирк09.05.26 Мазервелл 1:1 Хартс04.05.26 Хартс 2:1 Глазго Рейнджерс26.04.26 Хиберниан 1:2 Хартс 77
2 Селтик 36 24 4 8 67 - 38 13.05.26 22:00 Мазервелл - Селтик10.05.26 Селтик 3:1 Глазго Рейнджерс03.05.26 Хиберниан 1:2 Селтик25.04.26 Селтик 3:1 Фалкирк 76
3 Глазго Рейнджерс 36 19 12 5 70 - 39 13.05.26 22:00 Глазго Рейнджерс - Хиберниан10.05.26 Селтик 3:1 Глазго Рейнджерс04.05.26 Хартс 2:1 Глазго Рейнджерс26.04.26 Глазго Рейнджерс 2:3 Мазервелл 69
4 Мазервелл 36 15 13 8 56 - 33 13.05.26 22:00 Мазервелл - Селтик09.05.26 Мазервелл 1:1 Хартс02.05.26 Фалкирк 1:0 Мазервелл26.04.26 Глазго Рейнджерс 2:3 Мазервелл 58
5 Хиберниан 36 14 12 10 56 - 42 13.05.26 22:00 Глазго Рейнджерс - Хиберниан09.05.26 Фалкирк 1:3 Хиберниан03.05.26 Хиберниан 1:2 Селтик26.04.26 Хиберниан 1:2 Хартс 54
6 Фалкирк 36 14 7 15 48 - 54 13.05.26 22:00 Хартс - Фалкирк09.05.26 Фалкирк 1:3 Хиберниан02.05.26 Фалкирк 1:0 Мазервелл25.04.26 Селтик 3:1 Фалкирк 49
События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Селтик).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Селтик), асcист Киран Тирни.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Хен Чжун (Селтик), асcист Арне Энгельс.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Майки Мур (Глазго Рейнджерс).
