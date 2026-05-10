С шедевром японца. Рейнджерс потерял шансы на чемпионство, Селтик борется

В воскресенье, 10 мая 2026 года, состоялся матч 36-го тура чемпионата Шотландии по футболу, в котором встретились «Селтик» и «Рейнджерс».

Дерби «Старой фирмы» прошло в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилось победой хозяев поля со счетом 3:1.

Особенно эффектным получился второй гол Дайдзена Маэды, забитый красивым ударом через себя.

В результате поражения «Рейнджерс» потерял шансы на чемпионство в нынешней кампании, а «Селтик» приблизился к лидеру, «Хартс», на расстояние одного очка за 2 тура до конца сезона.

Чемпионат Шотландии по футболу 2025/26. Чемпионская группа, 36-й тур, 10 мая

Селтик – Рейнджерс – 3:1

Голы: Джун Ян, 23, Маэда, 53, 57 – Мур, 9

