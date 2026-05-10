Зверев во второй раз одолел Блокса и вышел в 1/8 финала Мастерса в Риме
Немец обыграл Александера Блокса в двух сетах
Второй сеяный, немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 3) вышел в 1/8 финала грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.
Зверев одолел бельгийца Александера Блокса (ATP 36) в двух сетах за 1 час и 14 минут – 6:1, 6:4.
Счет очных встреч игроков – 2:0 в пользу немца.
Зверев второй раз подряд одолел бельгийца в этом году. Ранее Александр обыграл Блокса на тысячнике в Мадриде в полуфинальном поединке.
В 1/8 финала Зверев сыграет с победителем матча Томми Пол – Лучано Дардери.
ATP 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала
Александер Блокс – Александр Зверев [2] – 1:6, 4:6
