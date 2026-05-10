Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Зверев во второй раз одолел Блокса и вышел в 1/8 финала Мастерса в Риме
ATP
10 мая 2026, 15:42 | Обновлено 10 мая 2026, 15:46
79
0

Зверев во второй раз одолел Блокса и вышел в 1/8 финала Мастерса в Риме

Немец обыграл Александера Блокса в двух сетах

10 мая 2026, 15:42 | Обновлено 10 мая 2026, 15:46
79
0
Зверев во второй раз одолел Блокса и вышел в 1/8 финала Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Второй сеяный, немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 3) вышел в 1/8 финала грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.

Зверев одолел бельгийца Александера Блокса (ATP 36) в двух сетах за 1 час и 14 минут – 6:1, 6:4.

Счет очных встреч игроков – 2:0 в пользу немца.

Зверев второй раз подряд одолел бельгийца в этом году. Ранее Александр обыграл Блокса на тысячнике в Мадриде в полуфинальном поединке.

В 1/8 финала Зверев сыграет с победителем матча Томми Пол – Лучано Дардери.

ATP 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Александер Блокс – Александр Зверев [2] – 1:6, 4:6

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

По теме:
ВИДЕО. Теннисист «отправил спать» фанов после победы над «любимчиком ATP»
Синнер и Зверев идут дальше. Определены пары 1/16 финала Мастерса в Риме
Фонсека в борьбе проиграл 67-му номеру рейтинга ATP на старте Рима
Александр Зверев Александер Блокс ATP Рим
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии
Теннис | 10 мая 2026, 12:50 2
Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии
Соболева не смогла завоевать трофей на грунтовом турнире в Италии

Анастасия уступила Верене Мелисс в двух сетах в финальном поединке

Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Теннис | 10 мая 2026, 13:18 25
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме

Элина обыграла Хейли Баптист в двух сетах в матче 1/16 финала

Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
MMA | 10.05.2026, 07:00
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Футбол | 10.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Футбол | 10.05.2026, 08:40
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 6
Футбол
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 24
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 44
Футбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 60
Футбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 18
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем