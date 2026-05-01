Полуфинальное проклятие снято. Зверев вышел в финал Мастерса в Мадриде

Немецкий теннисист, второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) вышел в финал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Зверев одолел бельгийца Александера Блокса (ATP 69) в двух сетах за 1 час и 37 минут – 6:2, 7:5.

Это была первая очная встреча игроков.

В поединке за трофей Зверев сразится с лидером мирового рейтинга ATP Янником Синнером.

В этом сезоне Зверев вышел в шесть полуфиналов. Исключением стал лишь турнир ATP 500 в Акапулько, где Александр уступил Миомиру Кецмановичу в 1/8 финала.

Немец потерпел первое поражение сезона в полуфинальной битве на Aus Open от будущего чемпиона Карлоса Алькараса. Далее последовали три поражения подряд на стадии 1/2 финала на Мастерсах в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло – и все от Янника Синнера. На домашнем турнире ATP 500 в Мюнхене, Зверев не сумел защитить звание чемпиона и проиграл в полуфинале итальянцу Флавио Коболли.

С шестого раза немцу удалось снять «полуфинальное проклятие» и выйти в решающий раунд турнира.

Александр и Янник играли всего два раза на стадии финала (турнир ATP 500 в Вене и Aus Open-2025), и оба раза Синнер обыгрывал немца.

Зверев последний раз смог одолеть Синнера еще в 2023 году в четвертом круге US Open.

Финальный поединок состоится в воскресенье, 3 мая.

ATP 1000 Мадрид. Полуфинал

Александер Блокс – Александр Зверев [2] – 2:6, 5:7

