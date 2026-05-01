Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Полуфинальное проклятие снято. Зверев вышел в финал Мастерса в Мадриде
ATP
01 мая 2026, 22:53 | Обновлено 01 мая 2026, 23:17
333
2

Полуфинальное проклятие снято. Зверев вышел в финал Мастерса в Мадриде

Немец одолел Александера Блокса в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист, второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) вышел в финал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Зверев одолел бельгийца Александера Блокса (ATP 69) в двух сетах за 1 час и 37 минут – 6:2, 7:5.

Это была первая очная встреча игроков.

В поединке за трофей Зверев сразится с лидером мирового рейтинга ATP Янником Синнером.

В этом сезоне Зверев вышел в шесть полуфиналов. Исключением стал лишь турнир ATP 500 в Акапулько, где Александр уступил Миомиру Кецмановичу в 1/8 финала.

Немец потерпел первое поражение сезона в полуфинальной битве на Aus Open от будущего чемпиона Карлоса Алькараса. Далее последовали три поражения подряд на стадии 1/2 финала на Мастерсах в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло – и все от Янника Синнера. На домашнем турнире ATP 500 в Мюнхене, Зверев не сумел защитить звание чемпиона и проиграл в полуфинале итальянцу Флавио Коболли.

С шестого раза немцу удалось снять «полуфинальное проклятие» и выйти в решающий раунд турнира.

Александр и Янник играли всего два раза на стадии финала (турнир ATP 500 в Вене и Aus Open-2025), и оба раза Синнер обыгрывал немца.

Зверев последний раз смог одолеть Синнера еще в 2023 году в четвертом круге US Open.

Финальный поединок состоится в воскресенье, 3 мая.

ATP 1000 Мадрид. Полуфинал

Александер Блокс – Александр Зверев [2] – 2:6, 5:7

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Александр Зверев Александер Блокс ATP Мадрид
Алина Грушко
Алина Грушко
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дивлячись на гру Звєрєва, розумієш яку фігню грав Рууд проти цього бельгійського хлопчика. В Рууда і подача була поганою, і удари слабенькі. Звєрєв показав що таке високий рівень.
Бельгійському хлопчику тут ловити було нічого.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем