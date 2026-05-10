Украина. Вторая лига10 мая 2026, 15:38 | Обновлено 10 мая 2026, 15:41
Футболист, избивший сотрудника ТЦК, нашел новый клуб
Даниил Колесник будет играть за соперника «Колос-2»
Бывший нападающий «Миная» и «Колоса» Даниил Колесник, недавно вступивший в конфликт с ТЦК, нашел новую команду.
Как пишет Sportarena, игрок перешел в «Ребел». Команда выступает в Группе Б Второй лиги – там же, где и «Колос-2».
С марта 2025 года Колесник выступал в составе ковалевского клуба. В феврале он подрался с сотрудником ТЦК, из-за чего стал фигурантом уголовного дела. «Колос» расторг контракт с футболистом.
