Украина. Вторая лига
10 мая 2026, 15:38 | Обновлено 10 мая 2026, 15:41
Футболист, избивший сотрудника ТЦК, нашел новый клуб

Даниил Колесник будет играть за соперника «Колос-2»

ФК Колос. Даниил Колесник

Бывший нападающий «Миная» и «Колоса» Даниил Колесник, недавно вступивший в конфликт с ТЦК, нашел новую команду.

Как пишет Sportarena, игрок перешел в «Ребел». Команда выступает в Группе Б Второй лиги – там же, где и «Колос-2».

С марта 2025 года Колесник выступал в составе ковалевского клуба. В феврале он подрался с сотрудником ТЦК, из-за чего стал фигурантом уголовного дела. «Колос» расторг контракт с футболистом.

Даниил Колесник Вторая лига Украины трансферы
Андрей Плыгун Источник: Sportarena
