Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме

Представительница Чехии Никола Бартункова (WTA 94) стала соперницей Элины Свитолиной (WTA 10) в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

В 1/16 финала Бартункова одолела американку Мэдисон Киз (WTA 19) в трех сетах за 1 час и 48 минут – 6:3, 1:6, 6:4.

Это была первая очная встреча соперниц.

Никола стартовала с квалификации на тысячнике в Италии, но проиграла в финале квалификации Анастасии Потаповой. В основную сетку представительница Чехии попала как лаки-лузер, заменив канадскую теннисистку Викторию Мбоко, которая снялась с турнира из-за болезни.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Мэдисон Киз [17] – Никола Бартункова [LL] – 3:6, 6:1, 4:6

