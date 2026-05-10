Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
10 мая 2026, 14:23 | Обновлено 10 мая 2026, 14:25
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме

Никола Бартункова обыграла Мэдисон Киз и сыграет против Элины

Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Бартункова

Представительница Чехии Никола Бартункова (WTA 94) стала соперницей Элины Свитолиной (WTA 10) в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

В 1/16 финала Бартункова одолела американку Мэдисон Киз (WTA 19) в трех сетах за 1 час и 48 минут – 6:3, 1:6, 6:4.

Это была первая очная встреча соперниц.

Никола стартовала с квалификации на тысячнике в Италии, но проиграла в финале квалификации Анастасии Потаповой. В основную сетку представительница Чехии попала как лаки-лузер, заменив канадскую теннисистку Викторию Мбоко, которая снялась с турнира из-за болезни.

Ранее Свитолина не встречалась с Бартунковой.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Мэдисон Киз [17] – Никола Бартункова [LL] – 3:6, 6:1, 4:6

Це чудовий шанс на вихід у 1/4!Хочеться сподіватися,що Еліна підхопила естафету від Марти й ...все буде добре!
