Девятая ракетка снялась с Рима из-за желудочно-кишечного заболевания
Виктория Мбоко пропустит турнир WTA 1000 в столице Италии
Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 9) пропустит грунтовой турнир WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Мбоко снялась с тысячника из-за желудочно-кишечного заболевания. В первом раунде Виктория, которая была посеяна под 10-м номером, должна была встретиться с Тайрой Катериной Грант (Италия, WTA 234).
Место Виктории в основной сетке займет лаки-лузер Никола Бартункова (Чехия, WTA 94). Бартункова проиграла в финале квалификации Анастасии Потаповой.
Днем ранее с Рима снялсь шестая ракетка мира Аманда Анисимова, которая сослалась на травму запястья.
Mboko has withdrawn from Rome due to gastrointestinal illness.— Tennisform (@Tennisform) May 8, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
К. Завацька, у трьох сетах на жаль поступилась в чвертьфіналі W75 Сен-Годенс другій сіяній Х. Сакацуме (WTA 131): 6-4, 4-6, 3-6;
Д.Єсипчук теж програла чвертьфінал W15 Кальмар (Швеція) К.Велдман (WTA844): 4-6, 5-7;
А. Соболєва вийшла у півфінал W35 Санта-Маргерита, здолавши О.Г. Сіміон (WTA 484): 7-6, 6-1. У півфіналі Настя зіграє з Л.Хієтаранта (WTA 416), Фінляндія.