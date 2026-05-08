  4. Девятая ракетка снялась с Рима из-за желудочно-кишечного заболевания
08 мая 2026, 14:28 | Обновлено 08 мая 2026, 15:19
Виктория Мбоко пропустит турнир WTA 1000 в столице Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 9) пропустит грунтовой турнир WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Мбоко снялась с тысячника из-за желудочно-кишечного заболевания. В первом раунде Виктория, которая была посеяна под 10-м номером, должна была встретиться с Тайрой Катериной Грант (Италия, WTA 234).

Место Виктории в основной сетке займет лаки-лузер Никола Бартункова (Чехия, WTA 94). Бартункова проиграла в финале квалификации Анастасии Потаповой.

Днем ранее с Рима снялсь шестая ракетка мира Аманда Анисимова, которая сослалась на травму запястья.

Даниил Агарков
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 04.05-10.05
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Між тим, наші дівчата сьогодні на турнірах ІTF:
К. Завацька, у трьох сетах на жаль поступилась в чвертьфіналі W75 Сен-Годенс другій сіяній Х. Сакацуме (WTA 131): 6-4, 4-6, 3-6;
Д.Єсипчук теж програла чвертьфінал W15 Кальмар (Швеція) К.Велдман (WTA844): 4-6, 5-7;
А. Соболєва вийшла у півфінал W35 Санта-Маргерита, здолавши О.Г. Сіміон (WTA 484): 7-6, 6-1. У півфіналі Настя зіграє з Л.Хієтаранта (WTA 416), Фінляндія.
Та що ж таке? Стільки лакі-лузерів зайшло, а до Даші так і не добрались. Хіба вона була нижче за цю Тайру?
Ну і лан ..) .. Вона конкурентка Еліні в рейтингу, а Марті в Гонці ...
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
