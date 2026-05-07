Шестая ракетка мира снялась с грунтового турнира WTA 1000 в Риме
Аманда Анисимова пропустит соревнования в Италии из-за травмы
Шестая ракетка мира Аманда Анисимова пропустит грунтовый турнир WTA 1000 в Риме, Италия.
Анисимова снялась с поединка 1/32 финала с представительницей Латвии Аленой Остапенко (WTA 36) за несколько часов до начала, сославшись на травму.
Американка также пропустила супертурнир в Мадриде. Причиной была – травма запястья.
В последний раз Аманда играла в конце марта, когда добралась до 1/8 финала хардового тысячника в Майами.
Место Аманды займет представительница Румынии Елена-Габриэла Русе в статусе лаки-лузера.
Amanda Anisimova has withdrawn due to a left wrist injury. Elena Gabriela Ruse takes her place in the draw as a lucky loser.— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 7, 2026
