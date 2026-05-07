Шестая ракетка мира снялась с грунтового турнира WTA 1000 в Риме

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова пропустит грунтовый турнир WTA 1000 в Риме, Италия.

Анисимова снялась с поединка 1/32 финала с представительницей Латвии Аленой Остапенко (WTA 36) за несколько часов до начала, сославшись на травму.

Американка также пропустила супертурнир в Мадриде. Причиной была – травма запястья.

В последний раз Аманда играла в конце марта, когда добралась до 1/8 финала хардового тысячника в Майами.

Место Аманды займет представительница Румынии Елена-Габриэла Русе в статусе лаки-лузера.