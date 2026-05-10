Украина. Первая лига
10 мая 2026, 12:23 | Обновлено 10 мая 2026, 12:57
Бомбардир Буковины рассказал о хет-трике в ворота Ворсклы

В борьбе за титул лучшего голеадора еще есть интрига

ФК Буковина. Виталий Дахновский

Один из лидеров «Буковины» Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о разгромной победе своей команды в поединке 27-го тура Первой лиги над «Ворсклой» – 6:0, в котором он оформил хет-трик.

«Несмотря на то, что команды расположились на разных ступенях турнирной таблицы, мы серьезно настраивались на отчетный поединок, хотя и владели информацией, что «Ворскла» будет играть не в боевом составе.

Знали, что будем доминировать и важно позаботиться, чтобы прицел был не сбит.

Я считаю, что мы продемонстрировали почти примерную реализацию. Я оформил хет-трик и записал в свой актив одну голевую передачу. Теперь у меня в текущем сезоне уже 24 результативных действия. Я еще никогда не поднимал так высоко планку своих достижений, хотя, конечно, без помощи партнеров не обошлось.

После поединка с «Ворсклой» я с 16 забитыми мячами возглавил гонку среди бомбардиров. Но у моего ближайшего преследователя – Андрея Хомы из «Черноморца» всего на два гола меньше. Кстати, в 29 туре «Буковина» будет принимать одесситов и в битве за звание лучшего голеадора еще сохраняется интрига».

«Буковина» с 75 очками уверенно лидирует в Первой лиге, досрочно завоевав путевку в УПЛ.

Андрей Писаренко
