Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Фиорентина
10.05.2026 16:00 - : -
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 мая 2026, 11:57 |
19
0

Фиорентина – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок 36-го тура Серии А состоится 10 мая в 16:00 по Киеву

10 мая 2026, 11:57 |
19
0
Фиорентина – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая на «Артемио Франки» пройдет матч 36-го тура Серии А Италии, в котором «Фиорентина» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

«Фиорентина»

Команда в прошлом сезоне смогла показать неплохой результат. Опередив «Лацио» (причем собрав поровну, по 65 очков), получилось закончить тогда на шестой позиции. И только из-за того, что в Кубке выиграла скромная тогда «Болонья», пришлось снова отправиться в хорошо уже знакомую Лигу конференций. Там, кстати, был не лучший результат: итальянцы, что ранее пару раз доходили до финала, на этот раз уступили уже в 1/4, пусть и сильному на этом уровне «Кристал Пэлас».

Но по-настоящему плохо все было в Серии А. Пиоли, что прибыл во Флоренцию летом, так и не смог за пол года взять в чемпионате хотя бы одну победу. И только при его преемнике, Ваноли, и только с зимы, что-то начало получаться. В итоге амбициозная команда смогла не только вырваться из зоны вылета, но и оторваться от тройки аутсайдеров... И, похоже, расслабилась, ведь после ничьих с «Лечче» и «Сассуоло» уступила в понедельник «Роме», причем аж 0-4!

«Дженоа»

Клуб не так давно побывал во втором дивизионе. И пока что не добивается большего, чем банального продления пребывания в Серии А, причем уже становится традицией, что для получения импульса по ходу сезона меняется наставник. В позапрошлом сезоне убрали Джилардино, что поднимал и удерживал в элитном дивизионе Италии. Но и удачно сменивший его в 2024/2025 Виейра не проработал в итоге и года – после невнятного старта нового розыгрыша его тоже уволили.

И снова ротация помогла! Малиновский (он, кстати, проводит сильный сезон, снова часто напоминая о поставленном фирменном ударе) и компания уже достигли отметки в 40 очков, давно нивелировав любую угрозу вылета. Это начинает ощущаться, концентрация на поле уже не та: «Комо» дома уступили 0-2, сдувшейся «Аталанте» не забили.

Статистика личных встреч

Клуб из Флоренции выиграл пять из семи крайних матчей при паре ничьих. Но в этом сезоне как раз было 2-2 в Генуе.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что хозяева продлят свою успешную серию в очных встречах. Но в целом эта пара клубов уже, кажется, просто доигрывает – ставим на «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,8).

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
10 мая 2026 -
16:00
Дженоа
Тотал меньше 2,5 1,8 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фиорентина – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Италии по футболу Серия A Фиорентина - Дженоа Фиорентина Дженоа прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Бокс | 10 мая 2026, 01:45 35
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира

Дюбуа стал новым чемпионом мира

Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Футбол | 10 мая 2026, 08:40 23
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба

«Аякс» отказался от Зинченко

Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Футбол | 10.05.2026, 10:09
Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Футбол | 10.05.2026, 07:40
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Бокс | 10.05.2026, 09:22
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
08.05.2026, 11:56 12
Футбол
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем