10 мая на «Артемио Франки» пройдет матч 36-го тура Серии А Италии, в котором «Фиорентина» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

«Фиорентина»

Команда в прошлом сезоне смогла показать неплохой результат. Опередив «Лацио» (причем собрав поровну, по 65 очков), получилось закончить тогда на шестой позиции. И только из-за того, что в Кубке выиграла скромная тогда «Болонья», пришлось снова отправиться в хорошо уже знакомую Лигу конференций. Там, кстати, был не лучший результат: итальянцы, что ранее пару раз доходили до финала, на этот раз уступили уже в 1/4, пусть и сильному на этом уровне «Кристал Пэлас».

Но по-настоящему плохо все было в Серии А. Пиоли, что прибыл во Флоренцию летом, так и не смог за пол года взять в чемпионате хотя бы одну победу. И только при его преемнике, Ваноли, и только с зимы, что-то начало получаться. В итоге амбициозная команда смогла не только вырваться из зоны вылета, но и оторваться от тройки аутсайдеров... И, похоже, расслабилась, ведь после ничьих с «Лечче» и «Сассуоло» уступила в понедельник «Роме», причем аж 0-4!

«Дженоа»

Клуб не так давно побывал во втором дивизионе. И пока что не добивается большего, чем банального продления пребывания в Серии А, причем уже становится традицией, что для получения импульса по ходу сезона меняется наставник. В позапрошлом сезоне убрали Джилардино, что поднимал и удерживал в элитном дивизионе Италии. Но и удачно сменивший его в 2024/2025 Виейра не проработал в итоге и года – после невнятного старта нового розыгрыша его тоже уволили.

И снова ротация помогла! Малиновский (он, кстати, проводит сильный сезон, снова часто напоминая о поставленном фирменном ударе) и компания уже достигли отметки в 40 очков, давно нивелировав любую угрозу вылета. Это начинает ощущаться, концентрация на поле уже не та: «Комо» дома уступили 0-2, сдувшейся «Аталанте» не забили.

Статистика личных встреч

Клуб из Флоренции выиграл пять из семи крайних матчей при паре ничьих. Но в этом сезоне как раз было 2-2 в Генуе.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что хозяева продлят свою успешную серию в очных встречах. Но в целом эта пара клубов уже, кажется, просто доигрывает – ставим на «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,8).