  Малиновский вышел на замену, а Дженоа сыграл вничью с Фиорентиной
10 мая 2026, 17:58 | Обновлено 10 мая 2026, 18:11
Малиновский вышел на замену, а Дженоа сыграл вничью с Фиорентиной

10 мая состоялся ряд матчей в рамках 36-го тура Серии А.

«Верона» в домашнем матче с «Комо» долго сдерживала соперника, но на 71-й минуте пропустила от Дувикаса и потерпела минимальное поражение.

Благодаря этой победе «Комо» гарантировал себе первый в истории выход в еврокубки, но какой именно турнир это будет – определится в заключительных турах.

«Кремонезе» благодаря голам Варди, Бонаццоли и Окереке разгромил «Пизу», которая с 57-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Лойолы.

После этой победы «Кремонезе» сократил отставание от «Лечче» в борьбе за выживание до одного очка.

«Фиорентина» и «Дженоа», которые уже не имеют турнирной мотивации, голов не забивали.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на замену на 71-й минуте.

Серия А. 36 тур, 10 мая

Верона – Комо – 0:1

Гол: Дувикас, 71

Кремонезе – Пиза – 3:0

Голы: Варди, 31, Бонаццоли, 51, Окереке, 86

Красная карточка: Лойола, 57

Фиорентина – Дженоа – 0:0

