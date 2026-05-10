Малиновский вышел на замену, а Дженоа сыграл вничью с Фиорентиной
«Комо» гарантировал себе выход в еврокубки
10 мая состоялся ряд матчей в рамках 36-го тура Серии А.
«Верона» в домашнем матче с «Комо» долго сдерживала соперника, но на 71-й минуте пропустила от Дувикаса и потерпела минимальное поражение.
Благодаря этой победе «Комо» гарантировал себе первый в истории выход в еврокубки, но какой именно турнир это будет – определится в заключительных турах.
«Кремонезе» благодаря голам Варди, Бонаццоли и Окереке разгромил «Пизу», которая с 57-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Лойолы.
После этой победы «Кремонезе» сократил отставание от «Лечче» в борьбе за выживание до одного очка.
«Фиорентина» и «Дженоа», которые уже не имеют турнирной мотивации, голов не забивали.
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на замену на 71-й минуте.
Серия А. 36 тур, 10 мая
Верона – Комо – 0:1
Гол: Дувикас, 71
Кремонезе – Пиза – 3:0
Голы: Варди, 31, Бонаццоли, 51, Окереке, 86
Красная карточка: Лойола, 57
Фиорентина – Дженоа – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» досрочно стали чемпионами УПЛ в дебютном сезоне под руководством Турана
«Горняки» получили поздравления от УПЛ