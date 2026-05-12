Великий украинский талант объяснил, почему выбрал Шахтер, а не Динамо
Рыбак – о стоявшем перед ним выборе
Талантливый украинский футболист, воспитанник академии каталонской «Барселоны», полузащитник Артем Рыбак объяснил, почему в свое время выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо».
– Знаю, что в свое время у тебя был выбор между «Динамо» и «Шахтером». Почему выбрал именно «Шахтер»?
– Да, мне больше нравится стиль игры «Шахтера». Поэтому я и выбрал этот клуб.
Ранее полузащитник юношеской команды «Барселоны» U-16 Артем Рыбак близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Стороны находятся на финальном этапе подписания соглашения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
