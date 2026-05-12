Великий украинский талант объяснил, почему выбрал Шахтер, а не Динамо

Талантливый украинский футболист, воспитанник академии каталонской «Барселоны», полузащитник Артем Рыбак объяснил, почему в свое время выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо».

– Знаю, что в свое время у тебя был выбор между «Динамо» и «Шахтером». Почему выбрал именно «Шахтер»?

– Да, мне больше нравится стиль игры «Шахтера». Поэтому я и выбрал этот клуб.

Ранее полузащитник юношеской команды «Барселоны» U-16 Артем Рыбак близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Стороны находятся на финальном этапе подписания соглашения.