Барселона на финальном этапе подписания контракта с украинцем
В команде рассчитывают на Рыбака
Полузащитник юношеской команды «Барселоны» U-16 Артем Рыбак близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Стороны находятся на финальном этапе подписания соглашения.
16-летний украинец, который также выступает за сборную Украины U-16, намерен и в дальнейшем развиваться в системе «Барселоны». Ожидается, что в ближайшее время он оформит свой первый профессиональный договор.
В клубе высоко оценивают потенциал игрока и рассматривают его как часть долгосрочного проекта. Рыбак выступает за «блаугранас» уже четвертый сезон – он переехал в Испанию после начала полномасштабной войны, ранее занимаясь в структуре «Шахтера».
В этом сезоне полузащитник провел 20 матчей за команду U-16, в каждом выходил в стартовом составе и отличился семью голами. Кроме того, он получал игровую практику в «Ювенилу B», где забил два мяча в пяти поединках.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Иван Яремчук не сможет посещать Чехию в течение 2 лет
Судьбу матча решил один гол во втором тайме