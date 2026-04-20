Барселона на финальном этапе подписания контракта с украинцем

Полузащитник юношеской команды «Барселоны» U-16 Артем Рыбак близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Стороны находятся на финальном этапе подписания соглашения.

16-летний украинец, который также выступает за сборную Украины U-16, намерен и в дальнейшем развиваться в системе «Барселоны». Ожидается, что в ближайшее время он оформит свой первый профессиональный договор.

В клубе высоко оценивают потенциал игрока и рассматривают его как часть долгосрочного проекта. Рыбак выступает за «блаугранас» уже четвертый сезон – он переехал в Испанию после начала полномасштабной войны, ранее занимаясь в структуре «Шахтера».

В этом сезоне полузащитник провел 20 матчей за команду U-16, в каждом выходил в стартовом составе и отличился семью голами. Кроме того, он получал игровую практику в «Ювенилу B», где забил два мяча в пяти поединках.