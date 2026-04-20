Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона на финальном этапе подписания контракта с украинцем
Испания
20 апреля 2026, 21:02 |
Барселона на финальном этапе подписания контракта с украинцем

В команде рассчитывают на Рыбака

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Рыбак

Полузащитник юношеской команды «Барселоны» U-16 Артем Рыбак близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Стороны находятся на финальном этапе подписания соглашения.

16-летний украинец, который также выступает за сборную Украины U-16, намерен и в дальнейшем развиваться в системе «Барселоны». Ожидается, что в ближайшее время он оформит свой первый профессиональный договор.

В клубе высоко оценивают потенциал игрока и рассматривают его как часть долгосрочного проекта. Рыбак выступает за «блаугранас» уже четвертый сезон – он переехал в Испанию после начала полномасштабной войны, ранее занимаясь в структуре «Шахтера».

В этом сезоне полузащитник провел 20 матчей за команду U-16, в каждом выходил в стартовом составе и отличился семью голами. Кроме того, он получал игровую практику в «Ювенилу B», где забил два мяча в пяти поединках.

По теме:
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем