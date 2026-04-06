Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Артем Рыбак забил в финале турнира MICFootball
Украинский нападающий Артем Рыбак забил решающий мяч за «Барселону U-16» в финале международного турнира MICFootball.
Артем вместе с партнерами принял участие в главном матче соревнования против римской «Ромы», которую каталонцы сумели обыграть со счетом 2:1.
По итогам основных 50 минут команды обменялись голами и не определили победителя.
Игра перешла в овертаймы, где настало время феерии Рыбака. Украинец отметился вторым голом, который принес «сине-гранатовым» трофей.
MICFootball. Финал, 5 апреля
«Барселона U-16» (Испания) – «Рома U-16» (Италия) – 2:1
Голы: Лагунас, 10, Рыбак, 56 – Васта, 2
