Турану рано ехать в топ-лигу. В Шахтере он не дал главного – свежести идей

Летом минувшего года «Шахтер» сделал ставку на молодого турецкого специалиста Арду Турана, который до этого успел наделать шороху на родине со скромным «Эюпспором», однако глобально оставался «темной лошадкой» для европейского футбола. Переход в донецкий клуб стал, безусловно, ступенькой вверх в тренерской карьере Турана. Да и для самих «горняков» после катастрофы в сезоне-2024/25, до которой довел команду босниец Марино Пушич и его откровенно бесхребетные методы управления командой, энергичный и требовательный турок стал безусловной находкой.

Еще перед началом сезона-2025/26 стало ясно, насколько методы Арды Турана отличаются от того, что команде предлагал прежний тренерский штаб. Если у Пушича команда получала ничем необоснованные выходные и часто тренировалась в щадящем режиме, то у Турана никаких послаблений в коллективе не получил никто. На сборах все работали в режиме 2-3 разовых тренировочных сессий в день, причем начинались они чрезвычайно рано, и фотографии откровенно заспанных лиц игроков «Шахтера» на тех сессиях, очевидно, надолго запомнятся поклонникам «оранжево-черных», как своего рода символ методов работы нового тренерского штаба.

Методы Турана заработали в «Шахтере» не сразу. Хотя где-то до середины августа казалось, что Арда – это чуть ли не настоящий волшебник, ведь с ним во главе команда сумела очень легко пройти финский «Ильвес» в первом раунде квалификации Лиги Европы (6:0, 0:0), а также уверенно разобралась с традиционно крепким турецким «Бешикташем» (4:2, 2:0), который многие европейские аналитики даже называли фаворитом противостояния.

Однако дальше «горняки» начали спотыкаться. Сперва сыграли вничью 0:0 с «Панатинаикосом» в третьем раунде квалификации Лиги Европы, затем потеряли очки в чемпионате против «Карпат» (3:3), хотя трижды вели в счете по ходу того поединка, а в завершение – вылетели от греков из второго по престижности еврокубка в серии пенальти…

В октябре «Шахтер» потерпел очень болезненное поражение от ЛНЗ (1:4) в чемпионате, а также проиграл варшавской «Легии» (1:2) в рамках основного этапа Лиги конференций. Да и на зимнюю паузу «горняки» ушли не лидерами таблицы своего национального чемпионата, а в роли догоняющих.

И хотя по весне сказка ЛНЗ довольно быстро сошла на нет, а «Шахтер» вернул себе первое место и ныне находится на расстоянии одной победы от досрочного чемпионства, замечаний по работе Арды Турана в целом хватает. Прежде всего, штаб турецкого специалиста так и не смог взять реванш у команды Виталия Пономарева. С «фиолетовыми» во втором круге «горняки» сыграли вничью 2:2, причем опять же дважды лидировали в счете, но все-таки «отпустили» соперника.

В Лиге конференций «Шахтер» добрался аж до полуфинала – очевидный успех, который в нынешних реалиях является очень высоким показателем для украинского клуба, но там на пути «горняков» оказался «Кристал Пэлас». Лондонцы в двух матчах обыграли дончан (3:1, 2:1), и уверенно пошли дальше. И именно поединки против «стекольщиков», а также матчи против команд, которые похожи на них по стилю – того же ЛНЗ в рамках УПЛ – показали, что Арда Туран еще и близко не готов к тому, чтобы делать следующий шаг в своей карьере и отправляться тренировать в одну из топ-лиг.

Вопрос об этом возник после того, как в ряде СМИ еще в начале весны появилась информация о том, что Туран уже летом может возглавить «Атлетико», если из того вдруг уйдет многолетний коуч и один из тактических менторов Арды Диего Симеоне. Аргентинца, равно как и Луиса Энрике, турок сам выделял неоднократно в своих интервью, отмечая, что старается брать у Симеоне стилистику построения оборонительных блоков своей команды, в то время как у испанца Туран пытается заимствовать методы построения атакующих действий своих подопечных.

Однако слова словами, а на протяжении всего сезона «Шахтер» Арды Турана, по сути, ничем по-настоящему в тактическом плане так и не удивил. Команда продолжала находиться в той парадигме, которая существовала задолго до прихода в нее турецкого специалиста. Да, Туран и сам является приверженцем подобных идей, когда его подопечные забирают мяч под свой тотальный контроль, а в случае потери стараются быстро прессинговать соперника, чтобы вернуть владение, но… Нужно осознавать, что далеко не всегда нечто подобное будет работать и приносить результат. По крайней мере, не против каждого из соперников.

И последний фактор буквально заставлял ожидать от Турана чего-то особенного – наработок под нейтрализацию сильных сторон конкретного соперника, который бы того заслуживал. Первыми «граблями», на которые по ходу сезона наступил штаб Арды и стал уже упоминавшийся выше провальный матч против ЛНЗ (1:4), в ходе которого стало ясно – «Шахтер» не проделал свою «домашнюю работу» на должном уровне, чтобы нейтрализовать или хотя бы минимизировать не просто сильные, а базовые элементы игры соперника. «Горняки» оказались тотально не готовыми к быстрым и напористым выходам «фиолетовых» в контратаки, к максимально вертикальному футболу, который мгновенно вскрыл проблемы с подстраховкой в различных зонах у «Шахтера».

В игре второго круга против ЛНЗ «Шахтер» уже был более собран и эффективен, но не учел другого – опасности оппонента на стандартах. И снова получил своего рода футбольный нокдаун, пускай оправиться от него «горнякам» и удалось достаточно быстро.

Тактическую гибкость штаба Арды Турана должны были показать матчи против «Кристал Пэлас» – одной из наиболее вертикальных команд английской Премьер-лиги, имеющей в своем составе рослых футболистов во всех линиях, и использующей фактор антропометрии и великолепной физической подготовки на максимум. Однако, как бы не нахваливали в наших СМИ «стекольщиков» накануне матчей против «Шахтера», и насколько бы действительно высоким не являлся уровень практически любой команды из нынешней АПЛ, но давайте признаем: «Кристал Пэлас» все равно не выглядел для «горняков» абсолютно непроходимым соперником. В конце концов, это не «Манчестер Сити», не «Пари Сен-Жермен», не «Барселона», не «Бавария» и даже не миланский «Интер», уж пусть простят автора этих строк фанаты «нерадзурри» за такой речевой оборот.

«Кристал Пэлас» был опасен и крайне неудобен для «Шахтера» не только своими футболистами и их физическими качествами. Прежде всего, «стекольщиков» нужно было рассматривать как соперника, делающего ставку на вертикальный футбол и играющего в три центральных защитника. Если поднять матчи «Шахтера» за последние годы, когда «горнякам» приходилось действовать против команд с подобными игровыми схемами, проблемы возникали практически всегда. И это нельзя было не учитывать, но Арда Туран решил сыграть как обычно. И уже в первом матче получил 1:3.

Почему штаб турецкого специалиста так и не рискнул попробовать изменить что-либо в игре команды с тактической точки зрения в ответной игре со «стекольщиками» – вопрос из разряда риторических. Даже Паулу Фонсека и Луиш Каштру, которые выглядели тотальными идейными приверженцами схемы 4-3-3 в ее различных разновидностях и трансформациях, порой выдавали соперникам неожиданность, и отходили от «базовых настроек» в пользу чего-то иного, что в моменте могло давать результат. Например, при Фонсеке «Шахтер» запомнился гостевой тактикой 3-5-2 в Лиге чемпионов на «Хоффенхайм», когда после сокрушительного фиаско от «Манчестер Сити» (0:6) команда португальца на выезде нокаутировала крепких немцев – 3:2 с голом Тайсона в компенсированное время.

С Луишем Каштру «Шахтер» также находил возможность удивить оппонента в ключевой момент. До сих пор свеж в памяти матч шестого тура групповой стадии против «Интера», который «горняки» проводили на выезде и в котором они не имели права проигрывать, чтобы остаться в еврокубках и продолжить борьбу хотя бы в Лиге Европы. Тогда Каштру сделал ставку на оборону, и схема 5-3-2 блестяще сработала, обеспечив его подопечным ничью 0:0 и евровесну.

Безусловно, отход от привычной манеры игры вовсе не гарантировал «Шахтеру» победу над «Кристал Пэлас» и выход в финал Лиги конференций. Но как минимум после фиаско в первом матче от Арды Турана хотелось увидеть чего-то нового, чего-то по-настоящему связанного с конкретной работой под конкретного соперника, который заслуживал этого. Не так сложно играть по привычной схеме против оппонентов, которые уступают тебе в классе. В таких матчах нужно просто, чтобы твои футболисты добросовестно сделали свою работу, и результат будет обеспечен. А вот в поединках, когда твоя команда находится в статусе андердога, и когда в первой дуэли проблемы уже были обнажены, попробовать что-либо изменить и удивить соперника – это, пожалуй, главное, чего можно было ожидать от Турана.

Но «Шахтер» не удивил, и по сути, до конца сезона у него уже не будет матчей, чтобы чем-то удивить, показав свою тактическую гибкость. А ведь как не крути, а «горняки» не являются безоговорочным грандом вроде «Манчестер Сити» или «Барселоны», которые упорно гнут свою линию против всех без исключения оппонентов. Команде, которая досталась Арде Турану, для достижения результата все равно нужно иметь в рукаве гораздо больше козырей и быть готовой к тактическим маневрам, что в целом успешно демонстрирует тот же «Атлетико» Симеоне, который по ходу сезона успешно тасует схемы в зависимости от задач и конкретного соперника: 4-4-2, 4-2-3-1, 5-3-2, 4-3-3.

Поэтому вряд ли стоит безапелляционно доверять слухам о том, что за Ардой Тураном уже летом выстроиться чуть ли не очередь из потенциальных работодателей из топ-чемпионатов Европы. Выигрыш УПЛ, равно как и выход в полуфинал третьего по престижности еврокубка – это, конечно, значимые записи в «трудовой книжке» турецкого наставника, но не более того. Турану точно еще есть куда развиваться и чем удивлять даже с «Шахтером», не говоря уже о клубы более высокого ранга и уровня. В конце концов, тот же Фонсека за три года работы в Украине выиграл все значимые национальные трофеи и доходил до 1/8 финала Лиги чемпионов, а Луиш Каштру выводил «горняков» в полуфинал Лиги Европы и также брал «золото» УПЛ. Лишь затем эти специалисты продолжали свой карьерный путь, причем с переменным успехом. Вот и Турану еще точно есть над чем поработать в «Шахтере», и точно есть чем удивить как болельщиков, так и своих будущих соперников…