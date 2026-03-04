Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда

Турецкий специалист Арда Туран может покинуть донецкий «Шахтер». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 39-летний тренер попал на радары мадридского «Атлетико». Он может же летом возглавить испанскую команду в случае, если клуб покинет Диего Симеоне.

В «Шахтере» Арда Туран работает с лета 2025 года. Под его управлением команда идет первой в чемпионате Украины с 41 пунктом, а также вышла напрямую в 1/8 Лиги конференций.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» решил, где играть матч Лиги конференций против «Леха».