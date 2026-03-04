Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 16:57 | Обновлено 04 марта 2026, 17:39
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда

Турецкий коуч может возглавить мадридский «Атлетико»

Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий специалист Арда Туран может покинуть донецкий «Шахтер». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 39-летний тренер попал на радары мадридского «Атлетико». Он может же летом возглавить испанскую команду в случае, если клуб покинет Диего Симеоне.

В «Шахтере» Арда Туран работает с лета 2025 года. Под его управлением команда идет первой в чемпионате Украины с 41 пунктом, а также вышла напрямую в 1/8 Лиги конференций.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» решил, где играть матч Лиги конференций против «Леха».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Просьба Реброва. УПЛ перенесла матч Шахтера
Барселона сообщила плохие новости после суперматча с Атлетико
У игрока Реала разрыв связок колена с 2023 года. Клуб все знал
Атлетико Мадрид Арда Туран Шахтер Донецк Диего Симеоне
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
