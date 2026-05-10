Зубков дал комментарий после гола и ассиста в победном дерби с Бешикташем

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков прокомментировал своё выступление в матче 33-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа».

Александр принёс своей команде выездную победу (2:1) благодаря результативным действиям: Зубков оформил гол и ассист.

«Конечно, как вы знаете, мы работаем над достижением своих целей. Сегодня приехать сюда и одержать важную победу над серьезным соперником – это, безусловно, всегда приносит нам радость. Такие победы всегда приятны. Для нас это была важная победа.

Иногда все идет так, как вы хотите, а иногда – совсем наоборот, как вы бы не хотели. Это часть футбола. Сегодня, возможно, все сложилось хорошо. Завтра может быть иначе. Но я всегда стараюсь выкладываться на сто процентов и показывать свою лучшую игру», – заявил Зубков.