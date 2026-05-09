Италия09 мая 2026, 23:41 | Обновлено 09 мая 2026, 23:42
Ювентус благодаря голу Влаховича обыграл Лечче
Серб принес победу туринской команде
В субботу, 9 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Ювентусом».
Поединок проходил на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче.
Победу гостям принес единственный мяч в исполнении сербского нападающего Душана Влаховиче.
Чемпионат Италии. 36-й тур
Лечче – Ювентус – 0:1
Гол: Влахович, 1
