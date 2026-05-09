9 мая состоялся матч 36-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Ювентусом».

Команды встретились на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче.

Победу команде Лучано Спаллетти принес гол сербского форварда Душана Влаховича.

«Ювентус» с 68 очками идет на третьей позиции турнирной таблицы. «Лечче» с 32 пунктами – 17-й.

Чемпионат Италии. 36-й тур

Лечче – Ювентус – 0:1

Гол: Влахович, 1

