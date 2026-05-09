Италия09 мая 2026, 23:59 | Обновлено 10 мая 2026, 00:47
Лечче – Ювентус – 0:1. Гол на первой минуте. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Серии А
9 мая состоялся матч 36-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Ювентусом».
Команды встретились на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче.
Победу команде Лучано Спаллетти принес гол сербского форварда Душана Влаховича.
«Ювентус» с 68 очками идет на третьей позиции турнирной таблицы. «Лечче» с 32 пунктами – 17-й.
Чемпионат Италии. 36-й тур
Лечче – Ювентус – 0:1
Гол: Влахович, 1
Видео голов и обзор матча:
События матча
1’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус), асcист Андреа Камбьязо.
