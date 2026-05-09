Кырстя прокомментировала победу над Соболенко на супертурнире в Риме

Представительница Румынии Сорана Кырстя (WTA 27) сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

Сорана ответила на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

– Поделитесь своими впечатлениями о матче и о своей первой победе над первой ракеткой мира.

– Да, я, конечно, очень рада этой победе. Я даже не знала, что это моя первая победа над первой ракеткой мира. У меня было несколько хороших побед в карьере, но приятно видеть, что все мои усилия приносят плоды. Повторюсь, я очень довольна тем уровнем, который я показала здесь, в Риме.

– Учитывая, что вы уже давно в Туре и видели многое, дает ли вам такая победа понимание того, что нужно для выступления на том уровне, который вы показали?

– Да, безусловно. Я говорила об этом и пару дней назад. В этом году у меня было несколько очень, очень равных матчей против топ-игроков. На прошлой неделе в Мадриде я вела 6:4, 0:2 против Коко (Гауфф). Затем в Линце против Мирры (Андреевой) у меня тоже было много шансов в третьем сете.

В последнее время я сыграла немало матчей против топ-игроков, в которых мне немного не хватило. Я чувствовала, что, возможно, мне не хватило немного больше смелости в конце или готовности пойти на риск в важные моменты. Думаю, я извлекла уроки из тех поражений.

Сегодня, в важные моменты я старалась играть агрессивно, старалась играть на своих условиях. Против топ-игроков нельзя просто играть наверняка. Они тебе ничего не подарят. Ты должна это заслужить.

Сегодня я знала: если хочу победить Арину, я должна это заслужить.

– Как вы объясните, что румынский теннис всегда славился своими традициями, особенно в женском теннисе: после Настасе (Илие) и Цириака (Ион) появились Вирджиния Рузич, а затем Симона Халеп стала первой ракеткой мира. Есть ли в этом какая-то причина? Вы все родом из одного и того же региона, из Бухареста? Вероятно, это лучший результат с тех пор, как Халеп и Илие Настасе добились успеха в 1973 году на этом турнире.

– Мы – страна с замечательной историей в теннисе, как вы сказали, от Настасе до Цириака и Вирджинии Рузич. У нас был и Андрей Павел. Симона (Халеп) была номером один.

Я просто думаю, что у нас есть история, и у нас есть сумасшедшие родители, которые вкладывают средства в своих детей, хотят, чтобы их дети достигли невероятных высот в теннисе.

Я думаю, что одно из преимуществ заключается в том, что мы смотрим теннис каждый день по телевизору. Каждый турнир транслируется по телевидению в Румынии. Ты растешь, смотря теннис. Конечно, ты растешь с желанием оказаться там.

Кроме того, я считаю, что мое поколение – то поколение Симоны (Халеп) и Бегу (Ирина-Камелия), а также многих других девушек, входивших в сотню лучших. Я думаю, что мы были потрясающим поколением. Я думаю, что мы подталкивали друг друга.

Кроме того, я надеюсь, что отныне другие девушки смогут пойти по нашим стопам и высоко держать флаг тенниса нашей страны.

– Вы впервые обыграли первую ракетку мира. Это лучшая победа в вашей карьере?

– Очень сложно сказать, что это лучшая победа, потому что в моей карьере было много замечательных побед. Я всегда была той теннисисткой, которая в удачный день могла обыграть кого угодно.

Как я уже сказала, у меня сложилось впечатление, что я и раньше побеждала первую ракетку мира. Не знаю. Я не люблю составлять рейтинги и говорить, какой матч был лучшим.

Безусловно, это матч, которым я довольна. Больше всего меня радует то, как я играла. Думаю, во втором и третьем сетах я играла на довольно высоком уровне. Я действительно следовала плану. Кроме того, как я уже сказала, я выиграла матч на своих условиях. Это меня порадовало.

Конечно, это будет важная победа. За эти годы у меня было немало побед, которые я ценю.

– Что приносит вам наибольшее удовольствие в этом году в целом и в вашей стабильной игре?

– Да, я думаю, что в первую очередь меня больше всего радует стабильность, которую я демонстрировала каждую неделю в этом году. В то же время – титул, который я завоевала у себя дома в Клуж-Напоке на турнире. Это было потрясающе для меня. Это была лучшая неделя в моей жизни. Этот опыт и все, что я пережила на той неделе, я буду ценить до конца своих дней.

Воспоминания были просто потрясающими. Я сказала, что если бы мне пришлось завершить карьеру после Клуж-Напоки, я была бы очень, очень счастлива.

Но, повторюсь, все, что происходит до сих пор, просто замечательно. Как я уже говорила, я очень, очень усердно работала, чтобы оказаться здесь. Я рада, что результаты это подтверждают.

– Мне хотелось бы узнать, есть ли у вас какое-то небольшое сожаление о том, что вы могли бы сыграть еще лучше. У вас всегда был огромный потенциал. Когда, по вашему мнению, у вас был лучший шанс сделать шаг вперед, и почему, как вам кажется, вы его упустили?

– Да, я думаю, у каждого спортсмена есть какие-то сожаления. Независимо от того, где ты находишься, даже если ты номер один, даже если ты выиграла турнир Grand Slam, у тебя всегда остаются сожаления. Ты всегда веришь, что могла бы сделать больше.

Конечно, возможно, у меня есть сожаления о начале моей карьеры. Я могла бы действовать лучше. Я могла бы быть более дисциплинированной. Я могла бы, я не знаю... Есть много вещей, которые я могла бы сделать лучше.

Но я очень довольна последней частью своей карьеры, потому что в ней я чувствую, что действительно отдал все теннису. Я много работала. Я была дисциплинирована. Я делала все правильно.

Если у меня и есть сожаления, то они касаются начала моей карьеры. Сейчас, ближе к концу, я чувствую, что была очень, очень профессиональной. Я очень счастлива. Также я рада, что в последние пару лет мне удалось получать удовольствие. Быть конкурентоспособной, иметь амбиции, стремиться к достижениям, но при этом уметь наслаждаться тем, что я делаю. Я люблю теннис. Я люблю этот вид спорта. Я нашла для себя этот баланс. Это замечательно.

Конечно, есть много сожалений. Думаю, у каждого спортсмена есть сожаления. Но в какой-то момент нужно примириться с ними и двигаться дальше.

– Арина сказала, что, по ее мнению, вы могли бы продолжить. Вас это не заманивает?

– Да, конечно, этот вопрос мне задают каждую неделю (улыбается). Пока что ничего особо не меняется. Конечно, это замечательная победа, но это все-таки только третий раунд. Мне нужно продолжать.

Я знаю, что у меня есть уровень. Я знаю, что я настроена на победу и получаю удовольствие от всего. Как я уже говорила, у меня много целей. Каждый раз, выходя на корт, я хочу стать лучше.

В то же время я твердо решила, что в конце года хочу завершить карьеру. Посмотрим, как сложится этот год. Как будто там всегда открыта маленькая дверь, потому что никогда не знаешь, как пойдут дела в жизни. Ты всегда что-то планируешь, но потом не всегда все происходит так, как ты задумывала.

Посмотрим, что жизнь приготовила для меня.