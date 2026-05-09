Тренер Челси МАКФАРЛЕЙН: «Могли победить Ливерпуль»
«Синие» и «красные» разошлись мирно на «Энфилде»
Тренер «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал ничью своей команды в матче 36-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).
«Думаю, в некоторые моменты этот матч мог развиваться по любому сценарию. Возможно, я здесь немного предвзят, но мы могли победить. У нас были неплохие моменты. В первом тайме Энцо [Фернандес] мог забить, Кукурелья находил пространство, делал навесы. В этой игре был еще один спорный офсайд, еще один явный пенальти, хотя это не всегда так просто определить. Наверное, могли увезти с собой три очка», — заявил специалист.
На счету «Ливерпуля» четвертое место в АПЛ после 36 матчей и 59 очков. У «Челси» на 10 очков меньше и девятая позиция.
