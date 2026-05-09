Провокация. Фанаты Челси облили грязью Ливерпуль: «Какое же вы дерьмо»

Болельщики «Челси» провоцировали футболистов «Ливерпуля» во время матча 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Сторонники лондонского клуба активизировались после забитого мяча на «Энфилде», который восстановил равенство на табло.

Как только аргентинец Энцо Фернандес сравнял счет, с сектора «Челси» прозвучала резкая фраза:

«Какое же вы дерьмо, раз мы вам забили гол», – выкрикивали фанаты.

В итоге матч в Ливерпуле завершился боевой ничьей со счетом 1:1.