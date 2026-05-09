Ливерпуль нашел трех кандидатов на замену Алиссону
Бразилец летом может перейти в «Ювентус»
Руководство «Ливерпуля» готовится к уходу из команды 33-летнего бразильского вратаря Алиссона Беккера.
Источник сообщает, что в настоящее время в клубе рассматриваются три кандидата на замену игроку. Прежде всего «красные» рассчитывают на грузинского вратаря команды Георгия Мамардашвили. Также «Ливерпуль» интересуется услугами Люки Шевалье из «ПСЖ» и Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы».
На счету Алиссона 34 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 36 голов. В текущем сезоне бразилец провел 13 сухих матчей. Его контракт с клубом истекает в 2027 году. По слухам, летом голкипер подпишет контракт с «Ювентусом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец покинет «Аякс»
Тренер киевлян подвел итоги матча с черкасским клубом
Думаю 100% дивився за нещеретом