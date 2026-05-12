Для Динамо нашли нового главного тренера после чемпионства Шахтера
Саленко считает, что команде подходит Петраков
Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко не против, чтобы Игоря Костюка на посту наставника киевлян заменил экс-тренер сборной Украины Александр Петраков.
– А если придет Петраков, о котором ходят слухи, хотя Игорь Суркис их и не подтверждает? Смог бы он проявить себя в клубном футболе, именно в «Динамо»?
– Да. Он жесткий, я это знаю, потому что много раз с ним общался. Петраков требует от игроков полной самоотдачи. Он создает команду и смотрит: если кто-то не выполняет функции или выделывает фокусы на поле – до свидания.
