Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Команду после завершения сезона может возглавить Александр Петраков
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк может летом покинуть свой пост в случае неудачного завершения сезона.
Как отмечает журналист Игорь Бурабс, в клубе уже изучаются возможности назначения нового тренера, и одним из главных кандидатов является бывший наставник сборной Украины Александр Петраков, который в 2024 году покинул пост главного тренера сборной Армении.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» рассчитывает подписать других игроков «Динамо». По информации источника, в шорт-лист харьковчан входят сразу два нападающих киевлян – Эдуардо Герреро и Федор Задорожный.
