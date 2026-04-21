  4. Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 08:22 | Обновлено 21 апреля 2026, 08:34
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины

Команду после завершения сезона может возглавить Александр Петраков

УАФ. Александр Петраков

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк может летом покинуть свой пост в случае неудачного завершения сезона.

Как отмечает журналист Игорь Бурабс, в клубе уже изучаются возможности назначения нового тренера, и одним из главных кандидатов является бывший наставник сборной Украины Александр Петраков, который в 2024 году покинул пост главного тренера сборной Армении.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» рассчитывает подписать других игроков «Динамо». По информации источника, в шорт-лист харьковчан входят сразу два нападающих киевлян – Эдуардо Герреро и Федор Задорожный.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Як на мою думку, дуже тверезе рішення...
Хороший тренер!!
