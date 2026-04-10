  4. Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
10 апреля 2026, 21:22 | Обновлено 10 апреля 2026, 21:23
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент

«Металлист 1925» заинтересовался Герреро и Задорожным

ФК Динамо. Эдуардо Герреро

Харьковский «Металлист 1925» готовит трансфер двух футболистов киевского «Динамо»

По информации источника, в шорт-лист «Металлиста 1925» входят сразу два нападающих «Динамо» – Эдуардо Герреро и Федор Задорожный.

Интересно, что оба игрока уже работали под руководством нынешнего главного тренера харьковчан Бартуловича, однако, по имеющейся информации, ключевая инициатива этих потенциальных переходов исходит не от него, а от клубного руководства и селекционного отдела.

Ранее «Металлист 1925» опубликовал заявление перед матчем чемпионата Украины против «Динамо», в котором выразил недовольство тем, что киевляне критикуют арбитра после встречи с «Карпатами».

Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Комментарии 2
Претендент серйозний, базару німа
+1
це вам не хухри мухри
0
