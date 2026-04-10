Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент

Харьковский «Металлист 1925» готовит трансфер двух футболистов киевского «Динамо»

По информации источника, в шорт-лист «Металлиста 1925» входят сразу два нападающих «Динамо» – Эдуардо Герреро и Федор Задорожный.

Интересно, что оба игрока уже работали под руководством нынешнего главного тренера харьковчан Бартуловича, однако, по имеющейся информации, ключевая инициатива этих потенциальных переходов исходит не от него, а от клубного руководства и селекционного отдела.

Ранее «Металлист 1925» опубликовал заявление перед матчем чемпионата Украины против «Динамо», в котором выразил недовольство тем, что киевляне критикуют арбитра после встречи с «Карпатами».