  Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
08 апреля 2026, 14:33 | Обновлено 08 апреля 2026, 14:36
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ

Харьковчане просят честное судейство

Металлист 1925 опубликовал заявление перед матчем чемпионата Украины против Динамо, где высказал недовольство тем, что киевляне критикуют арбитра после встречи с Карпатами.

Там арбитр не засчитал гол Матвея Пономаренко, а Динамо опубликовало видео, где показаны, по мнению клуба, негативные судейские тенденции и ошибки против киевлян.

Металлист 1925 считает, что это давление на судейский корпус, но просит УАФ обеспечить справедливое судейство.

Заявление Металлиста 1925

ФК Металлист 1925 ознакомился с заявлением ФК Динамо, обнародованным накануне нашего матча 23-го тура УПЛ.

Перед очередным важным поединком в борьбе за самые высокие места наш клуб обращает внимание на необходимость обеспечения честного и объективного судейства. Мы убеждены, что любые публичные оценки работы арбитров в преддверии матчей создают дополнительное напряжение вокруг игры и не способствуют взвешенному принятию решений на поле.

Каждый новый матч не должен повод возвращаться к спорным эпизодам предыдущих поединков, а возможностью для арбитров выполнять свою работу беспристрастно и справедливо. Любое влияние на арбитраж независимо от его формы противоречит базовому принципу футбола: результат должен определяться исключительно на поле.

В течение сезона большинство команды сталкивались с эпизодами, в которых судейские решения повлияли на ход и исход матчей. Не исключением стала и наша команда. Но мы уверены, что этот вопрос нуждается в системной работе и анализе.

ФК Металлист 1925 последовательно выступает за равные условия для всех участников чемпионата, прозрачность решений и уважение к спортивному принципу. Мы ожидаем, что предстоящий матч пройдет в честной борьбе, а все решения арбитров будут объективными и беспристрастными.

По теме:
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на отмененный гол Пономаренко в ворота Карпат
Бывший лидер Шахтера попрощался с Луческу: «Повзрослел с вами»
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
Мирча Луческу. Послесловие
Футбол | 08 апреля 2026, 12:09 5
Мирча Луческу. Послесловие
Мирча Луческу. Послесловие

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко со светлой грустью прощается с эпохой

Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Футбол | 08 апреля 2026, 09:59 28
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд

Украинец обвиняет УАФ

Умер Мирча Луческу
Футбол | 07.04.2026, 21:07
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
11 известных игроков возрастом 40 лет и старше, которые продолжают карьеру
Футбол | 08.04.2026, 13:26
11 известных игроков возрастом 40 лет и старше, которые продолжают карьеру
11 известных игроков возрастом 40 лет и старше, которые продолжают карьеру
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Футбол | 08.04.2026, 07:00
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
маячня і словоблуддя... всі мають право висловлюватись з приводу суддівства і всі це роблять. Ніхто не ковтає мовчки будь який епізод гри що не влаштовує... Хто  відчуває тиск хай міняє професію
Всі мають право на чесне суддівство. Футбольна спільнота вся разом приборкає продинамський суддівський корпус 
Харків'яни вже активно готуються.
костюк не вміє іноземних тренерів перемагати. Іспанцю продув в одну калитку, тепер від хорвата відлетить
Срна і Палкін майже досягли свого, Саша Пенісов допоміг і все ок. Чим мутніша водичка тим легше ловити рибку. Цей розіграш має всі шанси стати найбруднішим за всю історію
А як підтримка Полісся про довічну дискваліфікацію судді? Це не тиск на арбітрів? Клоуни...
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Футбол
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 5
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 17
Футбол
