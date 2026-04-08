Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ

Металлист 1925 опубликовал заявление перед матчем чемпионата Украины против Динамо, где высказал недовольство тем, что киевляне критикуют арбитра после встречи с Карпатами.

Там арбитр не засчитал гол Матвея Пономаренко, а Динамо опубликовало видео, где показаны, по мнению клуба, негативные судейские тенденции и ошибки против киевлян.

Металлист 1925 считает, что это давление на судейский корпус, но просит УАФ обеспечить справедливое судейство.

Заявление Металлиста 1925

ФК Металлист 1925 ознакомился с заявлением ФК Динамо, обнародованным накануне нашего матча 23-го тура УПЛ.

Перед очередным важным поединком в борьбе за самые высокие места наш клуб обращает внимание на необходимость обеспечения честного и объективного судейства. Мы убеждены, что любые публичные оценки работы арбитров в преддверии матчей создают дополнительное напряжение вокруг игры и не способствуют взвешенному принятию решений на поле.

Каждый новый матч не должен повод возвращаться к спорным эпизодам предыдущих поединков, а возможностью для арбитров выполнять свою работу беспристрастно и справедливо. Любое влияние на арбитраж независимо от его формы противоречит базовому принципу футбола: результат должен определяться исключительно на поле.

В течение сезона большинство команды сталкивались с эпизодами, в которых судейские решения повлияли на ход и исход матчей. Не исключением стала и наша команда. Но мы уверены, что этот вопрос нуждается в системной работе и анализе.

ФК Металлист 1925 последовательно выступает за равные условия для всех участников чемпионата, прозрачность решений и уважение к спортивному принципу. Мы ожидаем, что предстоящий матч пройдет в честной борьбе, а все решения арбитров будут объективными и беспристрастными.