Владислав ЗАХАРЧЕНКО: «Не скажу, что это позитив»

Защитник «Динамо» Владислав Захарченко прокомментировал нулевую ничью с ЛНЗ в матче 27-го тура УПЛ:

– Ничья в матче против непростого соперника – черкасского ЛНЗ. Как вы считаете, сегодня это положительный результат для «Динамо» или все-таки можно было вырвать победу?

– Не скажу, что это позитив, мы всегда стремимся побеждать. Но ЛНЗ также хорошая команда, она идет на втором месте. Поэтому, так сказать, не стыдно играть с ними вничью, но, конечно, хотелось бы большего.

– Концовка матча была довольно эмоциональной – много моментов, много замен, направленных именно на атаку. Вспоминая эпизоды, почему, по вашему мнению, не удалось дожать соперника, ведь на самом деле мы были довольно близки к забитому мячу?

– Соперник, стоит отметить, хорошо обороняется. Они сидели в низком блоке, и у нас почти не было шансов. Но я считаю, что мы также должны быть более креативными, активными и находить эти моменты.

– Сейчас много говорят о том, что якобы «Динамо» в чемпионате уже ничего не нужно, ведь все по сути решает Кубок и финальный матч с «Черниговом». Как вы смотрите на эту ситуацию и расскажите, как вы настраиваетесь на каждый матч?

– Конечно, можно говорить все, что угодно. Но мы «Динамо», и мы не можем выходить на игры УПЛ, даже если они уже не играют особой роли. Не можем выходить и не отдаваться на полную. Потому что «Динамо» – это бренд, мы должны выходить и в каждой игре побеждать, ведь за нами следят тысячи людей.