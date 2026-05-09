  4. Промах Кейна. Скромная победа Баварии после вылета из Лиги чемпионов
Чемпионат Германии
Вольфсбург
09.05.2026 19:30 – FT 0 : 1
Бавария
Германия
09 мая 2026, 21:26 | Обновлено 09 мая 2026, 22:09
Промах Кейна. Скромная победа Баварии после вылета из Лиги чемпионов

Мюнхенцы минимально одолели «Вольфсбург»

Getty Images/Global Images Ukraine

9 мая «Бавария» провела первый матч после вылета из Лиги чемпионов.

Мюнхенцы отправились в гости к «Вольфсбургу», который борется за выживание в Бундеслиге.

Поединок на стадионе «Фольксваген Арена» завершился минимальной победой «Баварии» благодаря голу Майкла Олисе – 1:0.

Отличиться мог и Гарри Кейн, однако форвард не реализовал пенальти.

Бундеслига. 33-й тур, 9 мая

«Вольфсбург» – «Бавария» – 0:1

Гол: Олисе, 56

Фотогалерея матча:

Андрей Витренко
