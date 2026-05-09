Германия09 мая 2026, 21:26 | Обновлено 09 мая 2026, 22:09
Промах Кейна. Скромная победа Баварии после вылета из Лиги чемпионов
Мюнхенцы минимально одолели «Вольфсбург»
9 мая «Бавария» провела первый матч после вылета из Лиги чемпионов.
Мюнхенцы отправились в гости к «Вольфсбургу», который борется за выживание в Бундеслиге.
Поединок на стадионе «Фольксваген Арена» завершился минимальной победой «Баварии» благодаря голу Майкла Олисе – 1:0.
Отличиться мог и Гарри Кейн, однако форвард не реализовал пенальти.
Бундеслига. 33-й тур, 9 мая
«Вольфсбург» – «Бавария» – 0:1
Гол: Олисе, 56
