Промах Кейна. Скромная победа Баварии после вылета из Лиги чемпионов

9 мая «Бавария» провела первый матч после вылета из Лиги чемпионов.

Мюнхенцы отправились в гости к «Вольфсбургу», который борется за выживание в Бундеслиге.

Поединок на стадионе «Фольксваген Арена» завершился минимальной победой «Баварии» благодаря голу Майкла Олисе – 1:0.

Отличиться мог и Гарри Кейн, однако форвард не реализовал пенальти.

Бундеслига. 33-й тур, 9 мая

«Вольфсбург» – «Бавария» – 0:1

Гол: Олисе, 56

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine