Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился двумя ассистами в Словакии
Другие новости
10 мая 2026, 00:19 | Обновлено 10 мая 2026, 00:20
124
0

ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился двумя ассистами в Словакии

Лука Лемишко провел отличный матч с «ДАКом»

10 мая 2026, 00:19 | Обновлено 10 мая 2026, 00:20
124
0
ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился двумя ассистами в Словакии
Земплин. Лука Лемишко

Украинский футболист «Земплин» Михаловце Лука Лемишко отличился ассистентским дублем в матче чемпионата Словакии.

В победном для его команды поединке с «ДАКом» 20-летний воспитанник «Динамо» отдал две голевые передачи.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Земплин» уступал по ходу встречи, но в в концовке матча забил дважды и добыл победу – 2:1.

С 41 очком команда из Михаловце идет пятой. «ДАК» с 55 пунктами – второй.

Чемпионат Словакии. Чемпионская группа. 9-й тур

Земплин – ДАК – 2:1

Голы: Ахл, 80, Тейлор-Харт, 86 – Гейе, 54

ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился двумя ассистами в Словакии

По теме:
Слован с двумя украинцами стал чемпионом Словакии
Алексей ЗАВОРА: «Академия Руха в разы лучше, чем у Шахтера и Динамо»
Металлист 1925 нацелился на украинского бомбардира, который играет в Европе
Земплин Михаловце чемпионат Словакии по футболу ДАК 1904 Дунайска Стреда
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Футбол | 09 мая 2026, 09:25 41
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо

На украинца претендует «Боруссия»

В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 09 мая 2026, 07:25 14
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера

Риццоли считает, что Матвей забил чистый гол

ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Хоккей | 09.05.2026, 08:55
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Звезда дерби. Названа оценка Зубкова за гол и ассист против Бешикташа
Футбол | 10.05.2026, 00:27
Звезда дерби. Названа оценка Зубкова за гол и ассист против Бешикташа
Звезда дерби. Названа оценка Зубкова за гол и ассист против Бешикташа
Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах
Футбол | 09.05.2026, 19:01
Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах
Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 9
Футбол
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
08.05.2026, 08:02 11
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 192
Хоккей
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 5
Бокс
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем