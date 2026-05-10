ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился двумя ассистами в Словакии

Украинский футболист «Земплин» Михаловце Лука Лемишко отличился ассистентским дублем в матче чемпионата Словакии.

В победном для его команды поединке с «ДАКом» 20-летний воспитанник «Динамо» отдал две голевые передачи.

«Земплин» уступал по ходу встречи, но в в концовке матча забил дважды и добыл победу – 2:1.

С 41 очком команда из Михаловце идет пятой. «ДАК» с 55 пунктами – второй.

Чемпионат Словакии. Чемпионская группа. 9-й тур

Земплин – ДАК – 2:1

Голы: Ахл, 80, Тейлор-Харт, 86 – Гейе, 54

